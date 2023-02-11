Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çağrı! 'Okulları kapatmayın'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, okulların kapatılmaması çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sakın okulları kapatmayın, sakın. Kovid sırasında gençlerimizin ruh sağlığı zarar gördü. Gençlerimize daha çok zarar vermeyelim. Sakın. Elimizde bir tek gençlerimiz kaldı." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversitelerle ilgili kararı duyurmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

"ÜNİVERSİTELER TAMAMEN UZAKTAN EĞİTİMLE DEVAM EDECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'a bugün yaptığı ziyaret sırasındaki konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı;

"Üniversitelerimizin tamamının KYK'ya ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz. Tamamen uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler. Üniversitelerimizi tadil ederek KYK yurtlarını misafirler için kullanacağız."