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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çıkış! 'Yine tekrar ediyorum. Kasım ayını bekleyin. Bay Kemal’i bekleyin...'

18.10.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti ile ilgili gelen eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Yine tekrar ediyorum. Kasım ayını bekleyin. Bay Kemal’i bekleyin..." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çıkış! 'Yine tekrar ediyorum. Kasım ayını bekleyin. Bay Kemal’i bekleyin...'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ABD ziyaretiyle ilgili gelen eleştirilere ynaıt veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, yine Kasım ayını işaret etti. Kılıçdaroğlu, "Yeni bir Türkiye’nin mümkün olduğunu görmelerini sağlayacaktım. Ben bu yolu seçtim. Yine tekrar ediyorum. Kasım ayını bekleyin. Bay Kemal’i bekleyin..." dedi.

ABD ZİYARETİ ELEŞTİRİLERİ

İşte Kılıçdaroğlu'nun o açıklamaları;

"ABD’nin önemli bilim merkezlerini kapsayan bir vizyon programını yeni tamamladım. Bu ziyaretleri eleştirenler var, “Sansür yasası oylanırken neden gittiniz” diyenler var. Eleştiriler ve eleştirenler her zaman başımın üstünde oldu. Ama bu oylamalar öncesinde düşündüm taşındım...

"BEN BU YOLU SEÇTİM"

Ya her zamanki gibi Meclis’e gidip mücadele edecektik ancak saray elindeki sayısal çoğunlukla yasayı geçirecekti. Yani gençlere yeni bir şey söylemeden bu süreç tamamlanacaktı. Ya da gençlerin, yeni bir Türkiye’nin mümkün olduğunu görmelerini sağlayacaktım. Ben bu yolu seçtim.

Bu topraklarda bugün, Atatürk sonrası birinci ve ikinci yüzyılın iki farklı Türkiye’sini konuşmaya başlamamız lazım. Çünkü bu iki tablo arasında seçim yapacağımız çok kritik bir eşikteyiz. İlkinde sansür, yasaklar, zorbalıklar var. İkincisinde ise ümit, bilim, gelecek var.

İlkinde sansür, yasaklar, zorbalıklar var. İkincisinde ise ümit var, bilim var, gelecek var. İlkinde Silivri var, hapis var. İkincisinde özgürlükler var, müzik var, kültür var, sanat var.

İlkinde 5’li çeteler, varlıkçılar, ihaleciler, dolandırıcılar, pudracılar, aile gökdelenleri var. İkincisinde dinamik, teknolojik yeni bir Türkiye var.

İlkinde fıtratla kandırıp 1000 araçlık konvoylarla, koruma ordularıyla Saray’a dönmek var. İkincisinde akıl var, bilim var, tedbir var, cana kıymet vermek var.

Birincisinin sonuna geldik, ikincisi doğuyor. Ben ülkemizi bu çukurdan çıkartacak kendi bilim insanlarımızla büyük koalisyonumuzu gençlere göstermek istedim. Bu bilim insanları, girişimciler, insan hakları aktivistleri, yatırımcılar Türkiye’yi darboğazdan çekip almaya hazırlar.

"KASIM AYNI BEKLEYİN"

Yine tekrar ediyorum. Kasım ayını bekleyin. Bay Kemal’i bekleyin..."

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Kemal Kılıçdaroğlu
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