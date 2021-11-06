Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için flaş adaylık açıklaması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak kamuoyunda ve anketlerde sıkça isimleri geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili açıklama geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar TV'de gazeteci Taha Akyol ile Elif Çakır'a yaptığı açıklamalarda, İmamoğlu ve Yavaş için "Belediye başkanları aday olabilir mi? Yoksa görevlerine devam etsin mi?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"Belediye başkanlarımızın görevlerine devam etmelerini istiyorum. Nedeni de şu: Öncelikle belediye meclislerinde çoğunluğumuz yok. Çoğunluğun olmadığı yerde belediye başkanını başka bir partiye teslim etmek demek. O zaman İstanbullu bize ne diyecek, Ankaralı bize ne diyecek. O bağlamda kafamda soru işaretleri var. Önce bir bulundukları kentin güvenini kazansınlar. Arkadan Türkiye'nin güvenini kazansınlar. Önlerinde bir zaman dilimi var. O zaman dilimi içinde çalışırlar, deneyim kazanırlar, kendilerini gösterirler. O çerçevede görevlerine devam etmelerini istiyorum."

"HENÜZ ERKEN"

Adayı açıklamak için daha erken olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Kötü gidişin üstünün örtülmesi için cumhurbaşkanı adaylığının kullanıldığı konusunda liderler arasında bir kanaat var. Ekonomide kötü gidişi nasıl çözeceğimizi millete anlatmalıyız. Genel kanaatimiz bu" ifadelerini kullandı.



