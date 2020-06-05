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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Enis Berberoğlu açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2020 14:32 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin, "Benim bu millete bir sözüm var. Ne olursa olsun, hangi bedel, hangi engel çıkarılırsa çıkarılsın, bu ülkeye gerçek anlamda hakkı, hukuku, adaleti ve demokrasiyi getireceğiz. Bunda kararlıyız. Bedeli ne olursa olsun, bu bedeli ödemeye de razıyız." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Enis Berberoğlu açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Kılıçdaroğlu, "Milletimize sözümüz var! Ne olursa olsun, hangi bedel hangi engel çıkarılırsa çıkarılsın; bu ülkeye gerçek anlamda hakkı, hukuku, adaleti ve demokrasiyi getireceğiz" ifadesiyle paylaştığı videosunda şunları söyledi:

Enis Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürüldü. Haksız yere düşürüldü. Hukuka, Anayasa'ya aykırı olarak düşürüldü. Bunu tartışıyoruz. Enis Berberoğlu ne yaptı? Saygın bir gazeteci Enis Berberoğlu, saygın bir siyasetçi. Türkiye'yi bilen, tarihini bilen değerli bir insan Enis Berberoğlu.

Haksız, adaletsiz yere mahkum edildi. Demokrasinin, adaletin olmadığı yerde bu tür olaylarla karşılaşıyoruz. CHP olarak biz, koşullar ne olursa olsun, demokrasiyi, hakkı, hukuku ve adaleti sonuna kadar savunacağız. Daha önce söylemiştim, 'Bu memlekete gerçek bir demokrasi gelinceye kadar mücadele edeceğiz. Bu memlekete hak, hukuk ve adalet gelinceye kadar, sonuna kadar mücadele edeceğiz.' diye. Yine söylemiştim, 'Bu mücadelede eğer bir bedel ödenecekse o bedeli önce CHP'liler ödeyecektir.' diye. Enis Berberoğlu, o bedeli ödeyenlerden birisidir.

Enis Berberoğlu'nun Yargıtay kararından sonra tekrar milletvekili seçildiğini ve "haksızlığın giderilmesi" için Anayasa Mahkemesine başvurduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, Anayasa'nın 83. maddesinde "Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclis'in yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır." denildiğini belirtti.

'BENİM BU MİLLETE BİR SÖZÜM VAR'

Maddenin çok açık olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu maddenin de gereği yapılmadı çünkü adaletin olmadığı yerde hukuk da Anayasa da olmuyor. Adaletin olmadığı yerde TBMM vesayetten kurtulamıyor. Adaletin olmadığı yerde yargı vesayet altında. Benim bu millete bir sözüm var. Ne olursa olsun, hangi bedel, hangi engel çıkarılırsa çıkarılsın, bu ülkeye gerçek anlamda hakkı, hukuku, adaleti ve demokrasiyi getireceğiz. Bunda kararlıyız. Bedeli ne olursa olsun, bu bedeli ödemeye de razıyız."


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