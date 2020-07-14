Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş 15 Temmuz kararı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP lideri Meclis’teki 15 Temmuz törenine katılmayacağını belirterek “Meclis’te daha önce özel oturum yapılıyordu. Partiler konuşuyordu. Bunun olmaması için şimdi oturum yapmıyorlar. Bu doğru değil.” dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre Kılıçdaroğlu “Covid testi zorunluluğu nedeniyle mi katılmıyorsunuz” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Hayır hayır. O gün Meclis'te kim varsa, kim gelip direndiyse onlara asıl söz verilmeliydi. Bizim 15 arkadaşımız o gün buradaydı.”

AKŞENER KATILACAK MI?

Öte yandan törene katılacak olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in test yaptırdığı öğrenildi.

MECLİS'TEKİ 15 TEMMUZ PROGRAMI

TBMM’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un katılımıyla TBMM 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda anma töreni yapılacak. Program kapsamında bombanın düştüğü alana karanfil bırakılacak, saygı duruşu yapılacak, İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua okunacak. Programda TBMM Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yapacak.

Meclis’teki anma töreni programı için Meclis Başkanlığından tüm siyasi parti gruplarına davet yapıldı. Daha sonra Meclis Genel Sekreterliğinden gruplar aranarak, Cumhurbaşkanlığının talebi doğrultusunda törene katılacakların öncesinde Covid-19 testi yaptırmasının istendiği iletildi.Bu talebe bazı siyasi parti temsilcileri tepki göstererek katılmayacağını bildirdi.

