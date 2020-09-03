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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş Muharrem İnce açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 11:37 | Son Güncelleme

Son dakika haberine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yle ilgili olarak "Bugün gazetelerden okudum, bir parti üyemiz ihraç dilekçesi vermiş. Böyle bir şey yok, söz konusu değil. Birisi dilekçe verdi hemen ihraç edelim, olmaz." açıklamasını yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş Muharrem İnce açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, CHP'deki kurultay sonrası parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları:

MUHARREM İNCE'NİN MEMLEKET HAREKETİ

Bizim partimizin bir üyesidir. Gayet güzel, bir itirazımız yok. Türkiye'nin içindeki sorunları anlatabilir. CHP'de bölünmelere neden olabileceğini düşünmüyorum.

MUHARREM İNCE İHRAÇ EDİLECEK Mİ?

Bugün gazetelerden okudum, bir parti üyemiz ihraç dilekçesi vermiş. Böyle bir şey yok, söz konusu değil. Birisi dilekçe verdi hemen ihraç edelim, olmaz. Parti içinde asla kavga istemiyorum. Kavga edip partiye zarar vereni partiden ayıracağım.

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