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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'helalleşme' açıklaması! "Bir araya gelip..."

03.02.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasette büyük ses getiren 'helalleşme' çıkışıyla ilgili açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, "Ben helalleşme kavramından söz ettim. Helalleşmemiz lazım. Bir araya gelip helalleşmemiz lazım. Tarlada çalışan, yıllarını veren bir kişinin eğer sosyal güvenliği sağlanmıyorsa; bu kadar emek harcadığı halde hastaneye düştüğünde sahipsiz kalıyorsa, devletin onunla helalleşmesi lazım" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'helalleşme' açıklaması! "Bir araya gelip..."

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kadın Kolları Başkanlığı’nın parti genel merkezinde düzenlediği 'Kadın İstihdamı Buluşması'na katıldı. Toplumun farklı kesimlerinden toplantıya katılan kadınlar kürsüye çıkarak sorunlarını anlattı. Ardında konuşan Kılıçdaroğlu, kadınların beraber olması kadar değerli bir şeyin olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Tarlada çalışırken hiçbir güvencesi olmayan veya bir yakını bir patlamada hayatını kaybetmiş ve adalet isteyen bir kadın, engelli çocuğu olan ve çalışamadan engelli çocuğuna bakan kadın; bunları anlatmamız lazım. Ama benim anlatmam doğru değil. Bunu yaşayan kadınlar var. Onlar anlatmalı ki dünya onları dinlemeli. Bir dram var ortada ve bu dramın ortadan kaldırılması lazım. Ama bu kadınların önünde bir duvar var. Bu kadınlar seslerini duyuramıyorlar. Bu kadınlar yaşadıkları dramı nerede anlatacaklar? Bu toplantının ana omurgasını sizler oluşturuyorsunuz" dedi.

'HELALLEŞMEMİZ LAZIM'

Kılıçdaroğlu, konuşması öncesinde kürsüye çıkarak dertlerini anlatan kadınları dinlerken içinde bir sızı oluştuğunu söyleyerek, "Aynı coğrafyada, aynı bayrağın altında yaşıyoruz. Vatan bizim vatanımız. Peki birilerinin eli yağda baldayken, birileri bu dramı çekiyorken nasıl sessiz durabiliriz? Bu insanların hak arayışlarına nasıl sahip çıkabiliriz? Ben helalleşme kavramından söz ettim. Helalleşmemiz lazım. Bir araya gelip helalleşmemiz lazım. Tarlada çalışan, yıllarını veren bir kişinin eğer sosyal güvenliği sağlanmıyorsa; bu kadar emek harcadığı halde hastaneye düştüğünde sahipsiz kalıyorsa, devletin onunla helalleşmesi lazım. 'Sen çalıştın, yıllarını verdin bu işe, senin sigortan yatmadıysa sosyal devlet olarak bunu benim karşılamam lazım' demesi lazım. Bunlar olmayacaksa ne olacak? Toplum kamplaştı; bunun farkındayım. Birbirimize farklı gözlerle baktık. Bunun da farkındayım; ama bunları kaldırmamız lazım" diye konuştu.

'UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN'

Kılıçdaroğlu, kadının ön plana çıkmasının bir toplum için çok değerli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün üyesidir. Burada her 100 kadından 49'u çalışıyor. Niye yüzde 49'u çalışıyor; çünkü o ülkelerde hızlı büyüme oluyor, hızlı kalkınma oluyor, herkes çalışıyor, üretiyor, herkesin milli geliri artırıyor. Bizde ise maalesef yüzde 28. Yüzde 28 ile yüzde 49 arasındaki fark Türkiye'nin kalkınmasına engel olan bir farktır. Kadın ne kadar çok çalışırsa ne kadar kadın istihdamı yaratılırsa Türkiye o kadar hızlı büyür, o kadar yeni istihdam alanları da yaratmış olur. Umutsuzluğa kapılmayın. Millet İttifakı olarak hep beraber güzel bir Türkiye’yi inşa edeceğiz."

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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