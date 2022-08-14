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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Helalleşme Buluşması'nda dikkat çeken sözler: Niye kavga ediyoruz?

14.08.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen helalleşme buluşmasında konuştu. "Niye kavga ediyoruz?" diyen Kılıçdaroğlu, "Kamplaşan bir Türkiye istemiyoruz. Kavga eden bir Türkiye istemiyoruz. Barış içinde, huzur içinde yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Helalleşme Buluşması'nda dikkat çeken sözler: Niye kavga ediyoruz?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen "Helalleşme Buluşması" na katıldı. Çeşitli nedenlerle 'mağdur' olan kişilerle bir araya gelinen buluşmaya Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. Buluşmada ilk olarak kürsüye çıkan vatandaşlar mağduriyetlerini anlatarak fikir ve önerilerini sundu. Daha sonra konuşmaları dinleyen Kılıçdaroğlu kürsüye çıkarak programa katılanlara hitap etti.

"KAVGA EDEN BİR TÜRKİYE İSTEMİYORUZ"

Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, "Kamplaşan bir Türkiye istemiyoruz. Kavga eden bir Türkiye istemiyoruz. Barış içinde, huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kamplaşmayı siyaset kurumu yapıyorsa geniş kitlelerde derin yaralar açıyor. Bu derin yaralar hem insan olarak bize hem ülke olarak Türkiye'ye büyük zararlar veriyor" dedi.

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"NİYE KAVGA EDİYORUZ?"

"Helalleşme aynı zamanda oturup düşünmek demektir" diyen Kılıçdaroğlu, "Oturup düşüneceğiz. Niye kavga ediyoruz? Hangi gerekçeyle kavga ediyoruz? Hadi kavga ettik. Ya bari barışmasını bilelim. Eğer biz bunu yapabilirsek bu memlekete huzuru getirmiş oluruz. Birlikteliği getirmiş oluruz. Kusur, evet kusurumuz var söyledim zaten ben bunu. Defalarca ifade ettim. Yanlış, evet yanlışınız da var. Hata, insana mahsus bir kavramdır zaten. Hepimizin hatası olabilir. Bütün mesele aynı hatayı tekrar etmemektir. Aynı yanlışı sürdürmemektir. Bunu yaptığımız zaman sorunu büyük ölçüde çözmüş oluruz" şeklinde konuştu.

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"HELALLEŞME BİR OY İSTEME DEĞİLDİR"

Kılıçdaroğlu, "Helalleşme aynı zamanda bu ortaklaşmayı büyütmek demektir. Bunu yapmak zorundayız. Ben bu ülkede eğer kuru ekmek kavgasını bitiremiyorsam ben siyaset yapıyorum? Her evde huzurun olması için mücadele etmiyorsam, niye siyaset yapıyorum? Eğer toplumun her kesimiyle oy versin veya vermesin. Helalleşme bir oy isteme değildir değerli arkadaşlarım. Helalleşme, yaşanan derin acılardan ders çıkarıp gelecekte böyle bir acının yaşanmama çağrısıdır aynı zamanda. Yetmedi mi çektiğimiz acılar? Yetmedi mi yaptığımız kavgalar?" dedi.

"HAKKIM SİZLERE HELAL OLSUN"

Kılıçdaroğlu, "Gönlümü sizlere açtığını bilmenizi isterim. Yüreğimi sizlere açtığımı bilmelisiniz. Helallik, evet. Kin ve kibir benim kitabımda yoktur. Beni beğenmeyene de ben saygı duymak zorundayım" diyerek sözlerini noktaladı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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