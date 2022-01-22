Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kamer Genç mesajı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımda, "Bulunduğu konumu Cumhuriyet’e borçlu olduğunu her fırsatta dile getiren, Cumhuriyet kazanımları ışığında siyasi yaşamını sürdüren, haksızlığa ve yolsuzluğa karşı verdiği mücadelesiyle gönüllerde taht kuran değerli siyaset insanı Kamer Genç'i saygı, rahmet ve özlemle anıyorum." dedi.

Bulunduğu konumu Cumhuriyet’e borçlu olduğunu her fırsatta dile getiren, Cumhuriyet kazanımları ışığında siyasi yaşamını sürdüren, haksızlığa ve yolsuzluğa karşı verdiği mücadelesiyle gönüllerde taht kuran değerli siyaset insanı #KamerGenç'i saygı, rahmet ve özlemle anıyorum. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 22, 2022



