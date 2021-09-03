Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kira ücreti tepkisi

Son dönemde İstanbul başta olmak üzere birçok büyük kentteki kira ücretlerinde büyük artışlar oldu. Okulların yüz yüze eğitimle başlayacak olması, öğrencilerin de kiralık ev konusunda sıkıntılar yaşamasına neden oluyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan da bu konuda sosyal medyadan açıklamalar geldi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle;

Sevgili Halkım, ülkemizde son 7 yılda kiracıların sayısı yüzde 25 civarında arttı. Kira ücretleri korkunç seviyede. Ev sahibi olma hayali kalmayan çilekeş insanımız artık kiralık ev tutamayacak duruma getirildi. Kira mı ödesin, elektrik-doğalgaz mı, çocuğunun okul masrafını mı?

Kira meselesi ancak, iktidar değişimiyle birlikte ekonomik toparlanma üzerinden dengelenebileceği için, bu süreçte diğer hane masrafları ile ilgili çetin bir mücadele vermemiz gerekecek. Halkımız ve bizim için başka bir seçenek kalmamıştır.





