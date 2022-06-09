Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kritik çağrı! 'Tek yol var' diyerek duyurdu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu'da, Muhtarlar ve STK Temsilcileri Buluşması'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu konuşmasından satırbaşları;

"TÜRKİYE'Yİ BURADAN ÇIKARMAMIZ LAZIM"

Öyle bir noktaya geldik ki toplum ayrışmaya ve kutuplaşmaya başladı. Türkiye'yi buradan çıkarmamız lazım. Öyle bir noktaya getirdiler ki komşumuzun kimliğini, inancını sorgulamaya başladık.

"NASIL OLUYOR DA FINDIK ÜRETİCİSİ PERİŞAN?"

Fındık üreticisi çalışıyor. Hakkını da alması lazım. Emek, alın teri var. Nasıl oluyor da fındık üreticisi perişan? Sorumlusu siyaset kurumudur. Siz dünyada bir numaraysanız fiyatı siz belirlersiniz, bütün dünya buna uyar. Binlerce, milyonlarca kişi buradan geçiniyor. İktidarımızda göreceksiniz. Fındık bu bölgenin stratejik ürünüdür. Fındık üreticisi hak ettiği geliri alacaktır.

"TÜRKİYE DÜŞÜNDÜĞÜNÜZDEN ZENGİN BİR ÜLKE"

Asıl sorunumuz memleketin yönetimi. Türkiye düşündüğünüzden zengin bir ülke. 2018'de yeni bir sisteme geçtik. Bu sistem kimin için çalışıyor? Kimlere çalışıyor? Bunun sorgulanması lazım. 84 milyon insan hep beraber bir avuç insana çalışıyoruz.

Milyar dolarlık ihale yapıyorsunuz. Çağırıyorsunuz dostunuzu, partinize yardım edeni 'Sana bu ihaleyi verdim' diyorsun. Adrese teslim iş yapıyorsun. Adam 'param yok' diyor. 'Git dışardan borç al ben garanti olacağım' diyor. Bir de dolar ve euro bazında gelir garantisi veriyorsun. ABD'deki enflasyonu da bu milletin sırtına yıkıyorlar.

İktidar değişir birisi gelir bizden hesap sorar diye yetkili mahkemeleri İngiliz mahkemeleri yapıyorlar. Bunların hepsi sözleşmelerde var. Söz veriyorum bu haksızlığı ve adaletsizliği ben çözmezsem, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenlerin burnundan fitil fitil getirmezsem ben niye siyaset yapıyorum getireceğim.

"TEK YOL VAR BİZE KATILACAKSINIZ"

Helal, haram ona kararı siz vereceksiniz. Bu soyguna beraber dur diyeceğiz. Her biriniz yarın sandığa gidip oy kullanacaksınız. Bu haksızlık devam etsin diyorsanız iktidar sahiplerine oy vermeye devam edin. Bu haksızlıktır, adaletsizliğe dik ve onurlu durması gerekiyor diyorsanız tek yol var bize katılacaksınız.

Herkes kazansın ancak herkes hak ettiği kadar kazansın. Bugün Kur Korumalı Mevduat diyorlar. 'Vatandaş neden bankada dolar tutuyor' diyorlar. Kardeşim devleti yöneten olarak sen kendi vatandaşından dolarla borçlanıyorsun. Türk Lirasını erittin. En rahatsız olduğum da bunları yapanların milliyetçi geçinmesi. Siz kim milliyetçi kim?

"PARTİLER DEVLETİ YÖNETMEK ÜZERE GELİRLER, DEVLET OLMAK İÇİN DEĞİL"

Devlette liyakat nedir? Devlette memur olmak için KPSS'ye gireceksiniz, kazanacaksınız, memur olarak atanacaksınız, belli süre stajınız olacak. Sonra şef olmak için 7-8 yıl memuriyet yapacaksınız. Şeflik sınavına gireceksiniz en düşük kademe şef olacaksınız. Bakan olmak için iki şeye ihtiyaç var. İlkokul diploması ve iyi hal kağıdı o kadar. O yüzden siyaset ile devlet yönetimi ayrıdır. Partiler devleti yönetmek üzere gelirler, devlet olmak için değil. Yetkiyi halktan alırlar. Liyakat olmazsa adalet olmaz.

Güreşçinin banka yönetiminde ne işi var? Arkeologun Merkez Bankası'nda ne işi var? Bir kişi çıkıp 'her şeyi biliyorum' derse bilin ki hiçbir şey bilmez.

"FERİŞTAHINIZ GELSE KORKMAM"

Ben bürokratlara neden çağrı yaptım? Yanlışın altına imza atmayın söyledim. Bana 'Niye tehdit ediyorsun?' diye kızıyorlar. Tehdit etmiyorum, yasalara, kanuna, adalete uyun diyorum. Yanlış yaparsanız yarın bunların hepsi gider sen hesap vermek zorunda kalırsın. Baskı kuruyorlar 'Kılıçdaroğlu neden doğruları söylüyor' diye. Tazminat davaları açıyorlar. Sanıyorlar ki ben bunlardan çekineceğim, korkacağım. Feriştahınız gelse korkmam. Rahmetli babamın nasihati vardır. 'Oğlum sen doğru dur, eğri belasını bulur' diye. Biz doğru duracağız.

"BU MEMLEKETE 6 AYDA NEFES ALDIRIRIZ"

Bu memlekete 6 ayda nefes aldırırız. Her şeyimiz var. Birikimli insanlar bir köşeye atılmış. Fiyat istikrarı diyoruz. Fiyat istikrarından Merkez Bankası sorumlu. Merkez Bankası Başkanı ne yapıyor? 'Faizi düşüreceğiz' diyorlar. Tam tersi. Beylerin ne yaptığını biz çok iyi biliyoruz. Birisi 'Fiyatlar düşecek' diyorsa bilin ki zam gelecek. 'Enflasyon düşecek' diyorsa bilin ki yükseliyor. 'Faiz düşecek' bilin ki artacak. Çünkü yönetemiyorlar.

