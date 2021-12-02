Kemal Kılıçdaroğlu'ndan marketlere mektup:10 ürüne zam yapmayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, market sahibi ve yöneticilerine mektup göndererek, 10 üründe zam yapılmamasını istedi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda,” Güldük eğlendik… Şimdi Şahsın tuhaflıklarını bir kenara bırakalım ve gerçek işimize dönelim. Söz verdiğim gibi, market sahibi ve yöneticilerine gönderdiğim mektubu paylaşıyorum. Milletimi de şahit olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

Büyük marketlerden bir talebim olduğunu ifade etmiş, “10 Hayatta Kalma Ürünü” için, kış aylarında zam yapılmamasını istememiştim.

Bu ürünler; Un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir, tuz ve her ay bir çeşit sebzedir.

Bu talebin, sizden, bu ürünlerde açıkça zarar etmenizi istemek olduğunun farkındayım. Ancak bunu halkımız adına yapmak zorundayız.



