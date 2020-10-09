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Kılıçdaroğlu'ndan Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 21:12 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu'ndan Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında açıklama

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, KRT’de İnan Demirel, Akif Beki ve Yavuz Oğhan'ın sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, koronavirüs tedavisinin ardından akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında bilgileri paylaştı.

Kılıçdaroğlu, "Hocalardan düzenli olarak bilgi alıyorum. Makineye bağlı, akciğerde sorun var. Umarız iyileşir. Durumunun kritik olduğu ifade ediliyor, doktorlar her türlü çabayı gösteriyorlar. Özel hastanedeydi, üniversite hastanesine geçti" ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 ilin sağlık müdürleri ve saha koordinatörleriyle görüştü. Bakan Koca daha sonra canlı yayında açıklamalarda bulundu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile ilgili de açıklama yapan Koca, "Yakınen takip ediyorum. Biz kendisini Akdeniz Üniversitesine naklini yapmıştık. Rektör hocamız yakın takip ediyor. Durumu son bir kaç güne daha iyi. Ancak kritik durumunun ciddiyetini sürdürdüğünü söylemek istiyorum. Umarım en kısa zamanda şifa bulur" ifadelerini kullandı.

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