Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Nureddin Nebati'ye gönderme! 'Epistemolojik kopuşlar onların olsun'

CHP'nin İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlediği İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması, Türkiye'nin gündeminde üst sıralara tırmandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladı yeni vizyon belgesinin yankıları sürmeye devam ediyor.

'DÜNYAYLA REKABET EDECEĞİZ'

Son olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin geçtiğimiz aylarda kullanmış olduğu kelimelere de göndermede bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomi ve endüstriyel dönüşüm alanlarında, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncularıyla birlikte dünyayla rekabet edeceğiz. “Epistemolojik kopuşlar” onların olsun. Bizim Türkiye vizyonumuz budur. Türkiye’nin hak ettiği standartlar da budur!"

Ekonomi ve endüstriyel dönüşüm alanlarında, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncularıyla birlikte dünyayla rekabet edeceğiz. “Epistemolojik kopuşlar” onların olsun???? bizim Türkiye vizyonumuz budur. Türkiye’nin hak ettiği standartlar da budur! ???????? pic.twitter.com/iaiQZT6kiC — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 3, 2022

NUREDDİN NEBATİ NE DEMİŞTİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir zirvede yaptığı konuşmada, "Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır" ifadelerini kulanmıştı.

