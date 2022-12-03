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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Nureddin Nebati'ye gönderme! 'Epistemolojik kopuşlar onların olsun'

03.12.2022 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, haftalar öncesinden 3 Aralık'ı işaret etmiş ve beklenen tarihte İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması'nda CHP'nin yeni vizyonunu açıklamıştı. Vizyon belgesinin yankıları sürerken Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, Nureddin Nebati'ye göndermede bulunarak "Epistemolojik kopuşlar onların olsun." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Nureddin Nebati'ye gönderme! 'Epistemolojik kopuşlar onların olsun'

CHP'nin İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlediği İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması, Türkiye'nin gündeminde üst sıralara tırmandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladı yeni vizyon belgesinin yankıları sürmeye devam ediyor.

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'DÜNYAYLA REKABET EDECEĞİZ'

Son olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin geçtiğimiz aylarda kullanmış olduğu kelimelere de göndermede bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomi ve endüstriyel dönüşüm alanlarında, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncularıyla birlikte dünyayla rekabet edeceğiz. “Epistemolojik kopuşlar” onların olsun. Bizim Türkiye vizyonumuz budur. Türkiye’nin hak ettiği standartlar da budur!"

NUREDDİN NEBATİ NE DEMİŞTİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir zirvede yaptığı konuşmada, "Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır" ifadelerini kulanmıştı.

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Kemal Kılıçdaroğlu Nureddin Nebati CHP

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