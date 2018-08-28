Kemal Kılıçdaroğlu'ndan oğlu Kerem'e veto!

Düğün için genç çiftin Ankara’da çok sayıda protokol düğünü düzenleyen bir organizasyon firması ile irtibata geçtiği öğrenildi. Çift, Başkent’te görkemli düğünlere ev sahipliği yapan JW Marriott Otel ve Bilkent Otel ile görüştü, yemekli bir davet için fiyat teklifleri alındı. Yaklaşık bin davetlinin katılacağı ortalama bir düğünün JW Marriott Otel’de 300 bin TL, Bilkent Otel’de ise 250 bin TL’ye mal olacağı öğrenildi.

Kemal Kılıçdaroğlu gösterişli bir düğün istemedi

1 / 17 Habertürk'ten Fırat Tur'un haberine göre, Kerem-Mine çifti düğün için bu hazırlıkları yaparken Kemal Kılıçdaroğlu müdahale etti.

2 / 17 5 yıldızlı bir otelde dikkat çekici bir organizasyon istemeyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, sade bir kokteyl ile nikahın kıyılması yönünde görüş belirttiği öğrenildi.

3 / 17 YEMEKLİ DÜĞÜNDEN KOKTEYLE Bunun üzerine genç çift, Çankaya Belediyesi’ne ait Ahlatlıbel Atatürk Parkı içindeki La Rossa Wedding’i kiraladı.

4 / 17 Yemek organizasyonundan da vazgeçildi ve sade bir kokteyl ile düğün davetinin gerçekleştirilmesine karar verildi.

5 / 17 Kokteyl olacağı için davetli sayısında da kısıtlamaya gidilmeyecek. Davete bin 500-2 bin davetlinin katılması bekleniyor.

6 / 17 Gelin Mine Alşan’ın, nikah salonu için süsleme tarzında masraf çıkaracak düzenlemeler de istemediği öğrenildi. Bu salonda yaklaşık bin kişilik kokteyl tarzı bir davetin maliyetinin yaklaşık 50 bin TL olacağı ifade edildi.

7 / 17 CANLI MÜZİK YOK Düğünde canlı müzik de olmayacak. Edinilen bilgiye göre aralarında Sabahat Akkiraz’ın da olduğu bazı davetlilerin, misafir sanatçı olarak sahneye çıkabileceği ifade ediliyor.

8 / 17 Düğün daveti için sade bir davetiye bastırıldı. Davetiyede, çiçek göndermek isteyenlerin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine bağışta bulunmaları istendi.

9 / 17 Genç çiftin, balayı için de bir program yapmadığı, son anda bir değişiklik olmazsa balayına çıkmayı düşünmediği öğrenildi.

10 / 17 9 YILDIR BİRLİKTELER Güney Kore’de “Siyasette Kayırmacılık” üzerine yaptığı doktorayı tamamlayan Kerem Kılıçdaroğlu, nisan ayında Sivas’ta kısa dönem askerlik görevini tamamlayıp terhis olmuştu.

11 / 17 9 yıldır birlikte olan çift, geçen yıl nisan ayında Trabzon’da sade bir törenle nişanlanmıştı.

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