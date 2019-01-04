Kemal Kılıçdaroğlu'ndan olay iddia: Binali Yıldırım korktuğu için istifa etmiyor!

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Binali Yıldırım’ın anayasada açık hüküm yer almasına karşın görevinden istifa etmesi tartışma yaratmıştı. CHP’nin bu konuda atacağı adım merak edilirken, parti içinde farklı görüşler dile getiriliyordu. CHP’nin dün gerçekleşen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun partisinin kurmaylarına yaptığı değerlendirmeyle bu konuda CHP’nin izleyeceği tavır da belli oldu.

"EKONOMİYLE İLGİLİ SORUNLARI ANLATACAĞIZ"



Edinilen bilgiye göre MYK üyelerine açıklama yapan Kılıçdaroğlu’nun Yıldırım’ın adaylığının doğru olmadığını belirterek, “Anayasaya aykırı olduğu doğru ama seçimi bunun üzerinden götürecek değiliz” dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun Yıldırım’ın istifa etmeden aday olmasının yanlış olduğunu ancak Türkiye’nin asıl meselelerinin başka olduğunu dile getirdiği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun “Bu elbette yanlış ve bu yanlışı söyleyeceğiz, ama buradan da seçimi götürmenin bir anlamı yok. Ekonomiyle ilgili sorunları anlatacağız. Vatandaşın sorunlarına odaklanacağız” görüşünü dile getirdi.