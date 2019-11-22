Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de partisinin belediye başkanları toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları:

SGK raporlarına göre bin liranın altında aylık alanlar var. Gerçeğin önünde kimse engel olarak duramaz, gerçekler acıdır.

800 binden fazla kişi bin liranın altında aylık alıyor 21. yüzyıl Türkiye'sinde.

Yargı bağımsızlığı olmadığı için parası olanın hapisten çıktığı olmayanın hapisten çıkamadığı bir süreci yaşıyoruz. Bu dönemde hukukun üstünlüğü ve adaleti savunmalıyız.

Türkiye Cumhuriyeti devletinde hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Bunu dediğimde bana kızıyorlar. Kişi başına milli geliri 70 bin dolar ülke batmış, kişi başına milli geliri 9 bin dolar olan Türkiye yükselmiş.



