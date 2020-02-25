Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Osman Kavala tepkisi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar,

''Adalet egemen güçlerin önünde eğilmemek demektir. Hiç kimseden talimat almamak demektir. O nedenle devletin temeli adalettir diyoruz. Adaletin olmadığı bir yerde devletin kurumları ağır ağır çürür ve siz farkında olmazsınız. Adaletin son 18 yılda çok büyük kayıplar verdiğini biliyoruz. Güven kaybını yaşadığını biliyoruz. Adaletin yerlerde süründüğünü ben söylemiyorum. Bu ülkenin en tepesindeki hukukçular söylüyor. 2019 yargıya güven duyulan bir yıl oldu mu? Sayın bakan duyurdu. Türk yargı sisteminde bir ilk olarak etik ilkeleri belirlediler. 2019 yılında bütün hakim ve savcıların uyması gereken kuralları belirlemişler yani. İnsan onuruna saygılıdır ve herkese eşit davranırlar, hakim ve savcılar tarasızdır, hakim ve savcılar dürüst ve tutarlıdır gibi kurallar yer alıyor. Belirlenen bildirge bağlayıcı bir bildirgedir diyor.

YARGI BAĞIMSIZLIĞI

Daha dün 25 Baronun ortak imzasıyla bir bildirge yayımlandı.Türkiye'de görev yapan avukatların yüzde 80'i barolarda yer alıyor. Diyor ki o bildirgede, kamuoyunun dikkatle takip ettiği yaşanan hukuksuzluklar ve uygulamalar kabul edilemez boyutlara ulaşmıştır. Hatırlar mısın bir grup toplantısında hakimlere dağıtılan bir broşürden söz etmiştim. Hakimlere konuda karara varmadan bize danışacaksınız diyordu. Türkiye tarihinin en ağır yargı krizini yaşıyoruz. Mahkemeler verdikleri kararlar sonrasında dağıtılmakta. Türkiye son yıllarda yaşadığı demokrasi krizi ile avukat hapisleri merkezi haline gelmiştir. Ben demiyorum bunları avukatlar diyor. Bir kişiye yapılan haksızlığı kabul edemeyiz.