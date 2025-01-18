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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e 'akrep-kurbağa' göndermesi! "Sonunda nehrin ortasında boğulursun"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
18.01.2025 19:09
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Eski CHP Genel Başkamı Kemal Kılıçdaroğlu, yayınladığı videoda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 'akrep-kurbağa' hikayesi üzerinden gönderme yaptı. "Eğer akreplere inanırsan, onlarla mücadele etmezsen, şirin gözükmeye çalışırsan, normalleşirsen asıl hesap vermesi gerekenler dönüp senden hesap sorar" diyen Kılıçdaroğlu, "Sonunda nehrin ortasında boğulursun" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e 'akrep-kurbağa' göndermesi! "Sonunda nehrin ortasında boğulursun"

Eski CHP Genel Başkamı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 'akrep-kurbağa' hikayesi üzerinden gönderme yaptı. Açıklamasında Kılıçdaroğlu, "Eğer akreplere inanırsan, onlarla mücadele etmezsen, şirin gözükmeye çalışırsan, normalleşirsen asıl hesap vermesi gerekenler dönüp senden hesap sorar ve sonunda nehrin ortasına boğulursun" dedi.

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Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları ifade etti:

"SONUNDA NEHRİN ORTASINDA BOĞULURSUN"

"Sevgili dostlar, hepinizin bildiği çok meşhur bir akrep-kurbağa hikayesi vardır. Malumunuz olduğu üzere yüzmeyi bilmeyen bir akrep kendisini nehrin karşısına geçirmeye ikna ettiği kurbağayı sokarak öldürür. Cevaben ben akrebim tabiatım bu der. Eğer akreplere inanırsan, onlarla mücadele etmezsen, şirin gözükmeye çalışırsan, normalleşirsen asıl hesap vermesi gerekenler dönüp senden hesap sorar ve sonunda nehrin ortasında boğulursun.

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"ADALET KAVGAMIZ DEVAM EDECEK"

Sevgili kardeşlerim unutmayalım ki gecenin en karanlık anı şafağa en yakın andır. Kuruluştan ve kurtuluştan aldığımız güçle hiçbir CHP'linin umutsuzluğa kapılma ve karanlığa teslim olma hakkı yoktur. Adalet kavgamız devam edecek."

Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel
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