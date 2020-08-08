Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Parti Meclisi toplantısında önemli mesajlar

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Parti meclisimiz 60 kişiden oluşuyor. 39'u erkek 21'i kadın. PM’nin yüzde 41.6’sı yenilendi. Yaş ortalamamızda 48 oldu.

Siyaset bir çatışma alanı değildir, bir uzlaşı alanıdır. Kavga alanı yaratıp, tabanınızı korumak için farklı arayışlara girerseniz ülkeyi ayrıştırırsınız. Siyaset dünyayı okumaktır.

İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. Özellikle fakir aile çocuklarını bulup, uyuşturucuya alıştırıp sonra onları torbacı yapıyorlar. Kadınlara yönelik cinayetler neden arttı? Bu ülkeyi kim yönetiyor? Bir çocuk yatağa aç giriyorsa sorumlusu lale devrini yaşayanlardır.

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