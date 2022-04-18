HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Pençe- Kilit Operasyonu mesajı: Dualarımız kahraman ordumuzla

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Pençe- Kilit Operasyonu mesajı: Dualarımız kahraman ordumuzla

18.04.2022 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe- Kilit Operasyonu'na ilişkin açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, "Allah bu mübarek ayda, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin. Dualarımız kahraman ordumuzla birlikte" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Pençe- Kilit Operasyonu mesajı: Dualarımız kahraman ordumuzla

Türk Silahlı Kuvvetleri, dün gece saatlerinde Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nu başlattı. Milli Savunma Bakanlığı, planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda ilk belirlemelere göre 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

thumbs_b_c_78bdebb67a7e0f9c4ad2cb629031ba33

"ALLAH MEHMETÇİĞİMİZİN AYAĞINA TAŞ DEĞDİRMESİN"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Pençe Kilit askeri operasyonuna ilişkin mesaj yayınladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Operasyonu'nda, dualarımız kahraman ordumuzla birlikte. Allah bu mübarek ayda, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin'' ifadelerini kullandı.

kilicdaroglundan-irakin-kuzeyinde-yurutulen-pence-kilit-operasyonu-aciklamasi_2277_dhaphoto1


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti MYK sonrası Çelik'ten flaş açıklamalar! 'Cumhurbaşkanımız müjdelerle duyuracak'AK Parti MYK sonrası Çelik'ten flaş açıklamalar! 'Cumhurbaşkanımız müjdelerle duyuracak'
Doğrulanırsa en büyük zaferi olacaktı! Kritik şehir için açıklama geldiDoğrulanırsa en büyük zaferi olacaktı! Kritik şehir için açıklama geldi
Rusya paylaştı! İlk kez görüntülendilerRusya paylaştı! İlk kez görüntülendiler
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

Altın fiyatları 5 haftanın zirvesinde!

Altın fiyatları 5 haftanın zirvesinde!

Çöl tozu Türkiye'ye giriş yaptı! Araçlarını gören şoke oldu

Çöl tozu Türkiye'ye giriş yaptı! Araçlarını gören şoke oldu

4 ayda 3'üncü zam! YHT ücretlerine yüzde 15 zam geldi

4 ayda 3'üncü zam! YHT ücretlerine yüzde 15 zam geldi

AK Parti MYK sonrası Çelik'ten flaş açıklamalar! 'Cumhurbaşkanımız müjdelerle duyuracak'

AK Parti MYK sonrası Çelik'ten flaş açıklamalar! 'Cumhurbaşkanımız müjdelerle duyuracak'

Artı TV'de skandal yayın! TSK operasyonuna 'işgal' dedi, terör örgütü PKK'nın açıklamasını paylaştı

Artı TV'de skandal yayın! TSK operasyonuna 'işgal' dedi, terör örgütü PKK'nın açıklamasını paylaştı

İstanbul Valiliği soruşturma izni vermedi…

İstanbul Valiliği soruşturma izni vermedi…

İlginizi Çekebilir

Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Bir de annesine mesaj attı

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Bir de annesine mesaj attı

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.