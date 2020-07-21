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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Pınar Gültekin açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 14:14 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'da eski erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin ile ilgili olarak 'Sormak gerekiyor, araştırmak gerekiyor, iktidarın yapması gerekiyor, kadına yönelik şiddet neden artıyor?' diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Pınar Gültekin açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki grup toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulunarak kadınların 5 acil talebini açıkladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları:

'FINDIK FİYATLARI 25 TL'NİN ALTINDA OLAMAZ'

Fındıktan söz etmiştim. Toprak Mahsülleri Ofisi geçen yıl fındığı 16.5-17 liradan satın alıyor. Bu yıl fındık satacağım diye ilan veriyor. 20 ton fındığı 24 liradan satacağım diyor. Kara geçiyor. Talep 420 ton. 20 ton satacak, 420 tonluk talep geliyor. Tarım Bakanı açıklamalar yaptı, hepsi hikaye. Fındığa verilecek fiyat 25 liranın altında olamaz. Bahçe aynı bahçe, üretici aynı üretici nasıl oluyor da bu konu her yıl tartışılıyor. Maliyet belli alacağın para belli değil. Çiftçi de üretici de bir yıl önceden kaç lira gelir elde edeceğini bilecek. Fındık üreticisi de Karadeniz'de beklesin. Üretici nasıl kazanır görecek, nasıl kar edilir görecek. Yabancı firmanın egemenliği altına girmeyecek, bunu da görecek. Ne zaman? Halkın iktidarında görecek.

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PINAR GÜLTEKİN'İN ÖLDÜRÜLMESİ

Genç bir kızımız kaybolmuştu. Pınar Gültekin maalesef öldürülerek hayatına son verildi. Kadına yönelik şiddet giderek tırmanıyor. Bu konuda kadın-erkek, yaşlı-genç hepimizin duyarlı olması lazım. Yeri geldiğinde en güzel sözleri söylüyoruz ama lafla. Sormak gerekiyor, araştırmak gerekiyor, iktidarın yapması gerekiyor, kadına yönelik şiddet neden artıyor?

Kadınların 5 acil talebini sizlerin bilgisine sunuyorum:

Kadınlarla erkeklerin eşit olduğu fikrini kabul edin.

Kadınların, hayatın her alanında eşit temsili için somut adımlar atın. İstanbul Sözleşmesi'nden imzanın çekilmesi, yasanın değiştirilmesi girişimlerinden vazgeçin. Sözleşmeyi ve yasayı uygulayın.

Kız çocuklarını örgün eğitimin dışına iten 4+4+4 eğitim sistemine son verin ve ücretsiz eğitime geçin.

İstihdam oranlarında ve yönetim kademelerinde kadın-erkek eşitliğini sağlayacak önlemleri derhal devreye sokun. Cinsiyet ayrımcılığı yapılmadan her mahalleye ücretsiz kreşler açılmasını sağlayın.

Kadınların kazanılmış yasal haklarını tehdit eden sözden vazgeçin. Nafaka hakkının kısıtlanması, aile arabuluculuğu, miras hakkı gibi tartışmalara derhal son verin.

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