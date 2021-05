Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'referandum' çağrısı

Törende konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, “Sayın Başkan, sizi ve ekibinizi yürekten kutluyorum. Biliyorum bunu yaptığınızda, yine diyecekler, ‘Vay elini arkaya attın; soruşturma. Vay efendim şunu yaptın; soruşturma. Vay efendim neden şu kadar gün bedava yaptın’ yine soruşturma olacak. Bunların hepsi, vız gelir tırıs gider; inandığın yolda devam et Sayın Başkan, inandığın yolda devam et. Ölçümüz nedir? Ölçümüz şudur arkadaşlar: Boğazdan aşağı haram lokma inmeyecek; bitti. Temel ölçümüz budur. Gerisinin hiçbir önemi yok” dedi.

“Anayasaların yapılmasındaki iklim, toplumsal uzlaşmaya bağlıdır. Kimsenin kimseyi suçlayamadığı ama her düşüncenin özgürce ifade edildiği bir ortamda anayasalar hazırlanır. Bir sivil darbe döneminde ‘Gelin anayasayı yapalım. Biz oturduk beraber yaptık, siz de gelin bize destek verin.’ Hangi desteği kardeşim? Arzumuz şudur, Türkiye'nin normalleşmesi lazım. Türkiye'nin huzura kavuşması lazım. Türkiye'nin kavga ortamından süratle çıkması lazım. Türkiye'de, Cumhurbaşkanlığı makamında oturan zatın siyasi parti liderlerini tehdit etmemesi lazım. Tehdidin olduğu bir yerde anayasa mı yapılır? Hangi anayasa ve kimin anayasası. Halkın anayasası olacak. Halkın destek verdiği bir anayasa. Özgür bir ortamda yapılacak bu anayasalar. Parlamento vesayet altındayken anayasa diyorlar. İki partinin vesayeti altında parlamento” ifadelerini kullandı.

“AHLAKIN GELMESİ LAZIM BU TOPLUMA”

Kılıçdaroğlu, "Bu devletin İçişleri Bakanı diyor ki, 'Bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar rüşvet veriyor.' Kim veriyor? 'Mafya veriyor' diyor. Araştıralım bunu diyoruz. Araştırmayın deniyor. Bu ne demektir? Siyasetin, mafyanın emrine girmesi demektir. Mafya bir siyasetçiyi her ay 10 bin dolarla besliyorsa orada demokrasi olmaz. Orada insan hakları olmaz. Temiz toplum istiyoruz. Ahlaklı toplum istiyoruz, düzgün toplumu istiyoruz. Mafyadan, her ay 10 bin dolar rüşvet alan adamın olduğu bir ülkede hangi temizlikten söz edeceğiz?” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu daha sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan vatandaşın ayağının alışması için metro hattının belirli bir süre ücretsiz yapılmasını talep etti. Aldığı yanıt üzerine de hattın 10 gün ücretsiz olduğunu bildirdi.

“2 YILDA İSTANBUL’A 27 KİLOMETRE METRO KAZANDIRDIK”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da 2 yıl içinde 4’üncü kez metro açılışı yaptıklarını ifade ederek, şunları söyledi: "Biliyorsunuz, Haziran 2019’da devraldığımız metro hatlarının uzunluğu 233 kilometreydi. İki yılda metroyu 260 kilometreye yükselttik. Yani iki yılda İstanbul’a 27 kilometre metro kazandırdık. Bu sayede, bugün İstanbul, ülke tarihinin en çok metro yatırımı yapılan dönemini yaşıyor. Dünyada bu kadar iştahla metro yapan şehir enderdir. Her açılan metro hattı ile yeşil bir İstanbul’da sağlıklı yolculuğa katkıda bulunuyoruz" 10 gün boyunca ücretsiz kullanılacak olan hattın entegre olduğu M3 Kirazlı-Başakşehir Metrokent Metro hattı da bu süreçte ücretsiz olacak.

DHA