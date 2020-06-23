Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Saygı Öztürk açıklaması: İçişleri Bakanı özür dilesin

Halkı baskılayamazsınız. Barolar da hak arıyorlar. Onlar da yürüyecek. Anayasa gayet açık, silahsız ve saldırısız olduğu sürece hepsinin yürüme hakkı var. Silahları mı var? Bir yere mi saldırdılar?

BAROLARIN YÜRÜYÜŞÜ Yargıyı kontrol altına aldılar, savcıyı kontrol altına aldılar. Sıra geldi avukatlara, savunmaya… Savunma kutsal bir haktır. Başka işin yok mu senin! Anayasa’ya göre barolar kamu tüzel kişiliği niteliğindedir. Baroların yürüyüşünü saygıyla karşılıyoruz.

"Bugün 23 Haziran. İstanbul seçiminin birinci yılı. Bizler “Martın Sonu Bahar” diyerek yola çıktık. Dilimizde baharın coşkusu, yüreğimizde insan sevgisi vardı. Martın sonu bahar oldu ve İstanbullular Ekrem İmamoğlu’nu başkan seçti. Kazanan demokrasi oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, baro başkanlarının yürüyüşünden birçok konuyla ilgili açıklama yaparken "İçişleri Bakanı’nın, Saygı Öztürk ’ten özür dilemesi lazım." diye konuştu.

Dünya böyle bir örnek görmedi, Türkiye de böyle bir örnek görmedi. Sonunda girişimler oldu, şimdi avukatlar yürüyorlar. Beni derinden sarsan olay ise Barolar Birliği Başkanı’nın bu olaya karşı takındığı farklı tutumdur.

'İÇİŞLERİ BAKANI, ÖZTÜRK’TEN ÖZÜR DİLESİN'



İçişleri Bakanı gazeteci Saygı Öztürk’ü ağır bir şekilde suçladı. Saygı Öztürk saygın ve duayen bir gazetecidir, fikri takip yapar. Bütün haberlerinin arkasında durmuştur. Saygı Öztürk yazdıysa doğrudur.

Trabzon’da bir kişi işçi kadrosuyla işe giriyor. KPSS’ye girmeden memur yapılıyor. Özel kalem müdürü yapılıyor, oradan memurluk veriliyor. Beyefendi güçlü bir torpile sahip. Daha sonra Ankara’da kültür müdürü oluyor. Bunlarda ahlak yok!

İçişleri Bakanı’nın, Saygı Öztürk’ten özür dilemesi lazım. Saygı Öztürk şunu diyor: Eğer haberimle namusa el uzatırsam o eli kendim keserim, o kalemi kendim kırarım!"

OLAYIN GEÇMİŞİ



Sözcü Gazetesi köşe yazarı Saygı Öztürk, 'Trabzon böyle bir yükseliş görmedi' başlıklı yazısında Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü görevini yürüten Ali Ayvazoğlu ve AK Parti Milletvekili olan eşi Bahar Ayvazoğlu hakkında iddialarda bulunmuştu.