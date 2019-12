Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması: Seçimler yasaların öngördüğü tarihte olacak

Kılıçdaroğlu, "Türkiye’de 100’ün üzerinde üniversite gerçekten üniversite mi? Nasıl olur? Üniversite bilgi üretecek ki sanayi de onu uygulasın. Siyasal iktidar paralelinde düşünmeyen akademisyeni siz atarsanız KHK ile o üniversite nasıl bilgi üretecek? Türkiye'nin en saygın üniversitelerinde öğrenciler gösteri yaptı diye orası düşmanlaştırılırsa ve bir korku egemenliği kurulursa üniversitelerin üzerinde üniversiteler nasıl bilgi üretecek. Ve akademik dünya Türkiye'yi değil de yabancı ülkeyi tercih ediyorsa oturup hep birlikte düşünmemiz gerek" dedi.

Can ve mal güvenliğinin teminatının bağımsız yargı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu,, "Var mı bu ülkede bağımsız yargı; hayır yok. Cumhurbaşkanın bir sözcüsü var. Soruyorlar, belediye başkanları açığa alındı, yerlerine kayyum atandı. 'Onlar suçludur' diyor. Sen hakim misin? Hayır. 'Onlar cezalandırılacak' diyor. Sen hakim misin? Hayır. Ama onların cezalandırılacağını saray adına zaten dile getiriyor. Sonra kalkacağız biz, bütün dünyaya diyeceğiz ki biz; Türkiye'de bağımsız yargı var, herkesin can ve mal güvenliği var. İyi de, senin sözcün aksini söylüyor. Dolayısı ile can ve mal güvenliğinin olmadığı yerde biz yeni arayışların rotasını belirlemeye çalışıyoruz" dedi.