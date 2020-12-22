Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Seval Türkeş ziyaretiyle ilgili açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Geçen günlerde MHP’nin kurucusu ve ilk Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş’i İstanbul'daki evinde ziyaret eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, gelen eleştirilere tepki gösterdi. İsim vermeden organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın kendisini hedef alan açıklamalarını hatırlatan Kılıçdaroğlu Seval Türkeş için "Seval Hanım demokrasinin saygınlığına parlamentonun saygınlığına inanıyor. Bir mafya bozuntusunun bir siyasal partini destekçisi olması ve o partini de bu mafya bozuntusuna sahip çıkması cumhuriyet tarihinde bir ilkti ve buna açık gönüllülükle karşı çıkıyordu." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: ASGARİ ÜCRET ZAMMI Gündemde asgari ücret var. Milyonlarca kişi ne olacak diye bekliyor. Bütçe görüşmelerinde açıkladık. Net vergisiz 3 bin 100 lira olması lazım dedik. Asgari ücret ortalama ücrete dönmüş. Asgari ücretten hangi vergiyi alacaksın! Zaten vatandaş geçinemiyor. Sen uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksın. Kara parayla devleti dolandıranlardan alacaksın vergiyi. Tasarruf yapacaksın önce. Bunlar yapılmıyor. Sıra asgari ücrete gelince para yok! Bu bir siyasi tercihtir! 3 bin 100 lira olmalı asgari ücret. Bunun altında bir asgari ücreti gerçekçi bulmuyoruz."

SEVAL TÜRKEŞ ZİYARETİ Barajlarımızı biz yaptık onunla övünüyoruz. İç Anadolu'da esnafların piri olan, Hacı Bektaş-ı Veliyi Mevlana'yı ve aşı Veysel'leri yeteri kadar biliyor muyuz? Neşet Ertaş'ı unuttuk mu? Yörük kardeşlerimizi unuttuk mu? Onların genç kuşaklara aktardıklarını unuttuk mu? Zengin bir kültür ve zengin bir coğrafyamız var. Ama bu coğrafyayı birlikteliğin sembolü olarak değil didişmenin sembolü olarak gündeme getiriyoruz. Ben Seval Türkeş'i ziyaret ettim. Seval Hanım demokrasinin saygınlığına parlamentonun saygınlığına inanıyor. Bir mafya bozuntusunun bir siyasal partini destekçisi olması ve o partini de bu mafya bozuntusuna sahip çıkması cumhuriyet tarihinde bir ilkti ve buna açık gönüllülükle karşı çıkıyordu. Mevlana'yı biliyoruz ama acaba felsefesini biliyor muyuz? Yunus Emre'yi biliyoruz ama acaba felsefesini biliyor muyuz? Ne diyor Yunus Emre biz kimseye kin tutmayız düşmanımız kindir bizim. Daha ne desin. Bütün peygamberler kine ve öfkeye karşı çıkmışlardır. Ben kine ve öfkeye hiçbir zaman itibar etmedim bundan sonra da etmeyeceğim.

ÇIPLAK ARAMA İDDİALARI Sizin kızınız, sizin evladınız böyle bir muameleye tabi tutulduğunda acaba tepki gösterir misiniz? Üniversite öğrencileri bunlar. Hangi gerekçeyle çırılçıplak soyup arıyorsunuz? Bunu Gergerlioğlu dile getirdi. Bunun tamamen yalan olduğu ifade edildi ve gerçek olduğu ortaya çıktı. Sayın özlem zengin Türkiye'de çıplak arama olduğuna asla inanmıyorum diyor. yok böyle bir şey' oysa var. Üstelik yıllardır var. Adalet sağladığınızı mı düşüyorsunuz? Anlamakta zorluk çekiyorum. Eğer çıplak aramayı kaldırırlarsa biz her türlü desteği vermeye hazırız. Biz kanun teklifi verdik reddettiler. O zaman siz oturun bir kanun teklifi hazırlayın. İKTİDARA ESNAFA DESTEK ÇAĞRISI Uzun süredir Covid-19'u yaşıyoruz. Resmi rakamları verdik oysa bunun çok daha üstünde insanlar hayatlarını kaybettiler. Güçlük 33 lira esnafa para verecekler ama bütün esnaflar dahil değil buna. Bir öğün çay 2 lira. Bir simit 2 lira. Beş kişilik bir aile, 20 lira.. Bir günde birer simit birer çay, 60 lira. Aylık 1800 lira yapıyor. Siz bu aileye bin lira veriyorsunuz. Sizde hiç vicdan yok mu? Nasıl geçinecek bu insanlar. Bunlara karşı çıkmamız lazım. Esnaf zor durumda, esnafa sahip çıkmamız alazım. "

Prim borçları için hiçbir şey yapılmadı. Sicil affı konusunda hiçbir şey yok. Sicili bozuk olanlar bankadan kredi de alamıyor. İcra işlemlerin durdurulmasını istiyor esnaf. Bunu durdurun bari. O konuda da tık yok. Günlük kazanıp günlük geçinen sokak satıcıları, bunlar ne yapsınlar? Servis şoförleri, teminatla bankadan para çekmişler, bununla ilgili bir şey yapılmalı. Teminat mektuplarının ayrıca masrafını ödeyin diyorsunuz, nasıl ödeyecek. Okul kantin kiralarının alınmaması gerekiyor. E okullar kapalı, ne olacak bu insanlar? Esnafın durumu pek parlak değil. 'NEREDE BU PARA?' Katarlılar futbol karşılaşmalarını belli bir rakamla satın almışlar. Hayır biz bunu kabul etmiyoruz, bu parayı da ödemeyeceğiz dediler. Doları sabitlediler. Kulüpler geçenlerde bir açıklama yaptılar Katar şirketi bizim talebimizi karşılamadı. Katarlı şirket ise, “biz parayı ödedik dedi. Soru şu spor kulüpleri bu parayı almadığına göre Katar şirketi de ben bu parayı ödedim dediyse bu para nerede? FLAŞ NİJERYA İDDİASI: ARAZİ KİRALAMIŞLAR Sudan yetmedi Nijerya'dan arazi kiralamışlar. Soru şu Nijer'de neden gidip de 1 milyon hektar niye kiralanır? Türkiye'de yer mi kalmadı? Destek verilecekse bizim çiftçiye destek verin. Çiftçinin bundan haberi yok. Sana verilmeyen para başka yerlere veriliyor, ekilmeyen toprak başka yerlerde ekiliyor, sana sahip çıkılmıyor ama Nijer'e sahip çıkılıyor. Çiftçi burada perişan vaziyette sen kalkıp Nijer'de arazi kiralıyorsun .Kabul edebileceğimiz bir konu değil.