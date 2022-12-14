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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyada adalet başlıklı paylaşım! 'Sarayı son kez uyarıyorum'

14.12.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla yargılandığı davanın duruşmasında karar bekleniyor. Almanya'ya seyahati çok konuşulan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan konuyla ilgili paylaşım geldi. Kılıçdaroğlu, "Sarayı son kez uyarıyorum. Yargının üzerinden elinizi çekin. Bu halk kimsesiz değildir. Aklınızı başınıza alın." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine "ahmak" diyerek hakaret ettiği öne sürülen davada kritik gün. İmamoğlu'na siyasi yasak getirilip getirilmeyeceği merak konusu oldu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Ekrem İmamoğlu herkesi Saraçhane'ye çağırdı! Ekrem İmamoğlu herkesi Saraçhane'ye çağırdı!

"Ekrem Başkan'ın ve İstanbulluların yargılandığı davaya bakan hakim, daha önce 'Sözlerin kime yönelik olduğu, muhatabı belli. Tartışmasız Süleyman Soylu'ya karşı söylendiği belli' demişti. Bunu diyen bir hakimin vereceği karar açık ve nettir. Beraat dışında verilecek her karar saray talimatının ve kumpasın itirafı olacaktır. Sarayı son kez uyarıyorum. Yargının üzerinden elinizi çekin. Bu halk kimsesiz değildir. Aklınızı başınıza alın."


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Kemal Kılıçdaroğlu

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