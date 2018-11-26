Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyayı sallayan soğan paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından 'Soğanı ağlatmayın' başlığıyla soğanın fiyatının artışını eleştiren bir video paylaşıldı. Videoda karikatürize edilen bir soğan 'Bu yılın başında 1 buçuk liraydım. Şimdi 5 lira oldum. Ne yapalım, mutfaklara girmeyelim mi? Yemeklere tat katmayalım mı? Menemenler soğansız mı kalsın?' diyor ve ağlıyor.

KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Kılıçdaroğlu'nun hesabından paylaşılan video kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.





