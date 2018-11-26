HABER

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyayı sallayan soğan paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 19:46 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından 'Soğanı ağlatmayın' mesajıyla bir video paylaşıldı. Video kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından 'Soğanı ağlatmayın' başlığıyla soğanın fiyatının artışını eleştiren bir video paylaşıldı. Videoda karikatürize edilen bir soğan 'Bu yılın başında 1 buçuk liraydım. Şimdi 5 lira oldum. Ne yapalım, mutfaklara girmeyelim mi? Yemeklere tat katmayalım mı? Menemenler soğansız mı kalsın?' diyor ve ağlıyor.

kilic

KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Kılıçdaroğlu'nun hesabından paylaşılan video kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

ENGEK

TWE

ONURR

PARTNERİşte ünlülerin muhteşem arabalarıİşte ünlülerin muhteşem arabaları
Ayvansaray'da metrobüs arızası: Zincirlikuyu yönünde seferler 15 dakika durduAyvansaray'da metrobüs arızası: Zincirlikuyu yönünde seferler 15 dakika durdu
Çorlu Deresi, kirlilikten griye boyandıÇorlu Deresi, kirlilikten griye boyandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP Soğan sosyal medya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Acun Ilıcalı'yla boşanan Şeyma Subaşı'nın alacağı nafaka miktarı belli oldu!

Acun Ilıcalı'yla boşanan Şeyma Subaşı'nın alacağı nafaka miktarı belli oldu!

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

İstanbul Sancaktepe'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İstanbul Sancaktepe'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İstanbul'da düşen askeri helikopterin düşme anı görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul'da düşen askeri helikopterin düşme anı görüntüleri ortaya çıktı!

Korkulan oldu! Ukrayna Başkanı sıkıyönetim kanununu imzaladı

Korkulan oldu! Ukrayna Başkanı sıkıyönetim kanununu imzaladı

Okuyucu Yorumları 31 yorum
Bunlar memleket yönetecek tüküreyim sizin yöneteceğiniz memlekete siz gidin heykel yapın gerçi onu da beceremiyorsunuz ya......
Boş işler müdürü
BU YETERSİZ BİR GÜN YETERSİZ OLDUĞUNU ANLAYIP, CHP KOLTUĞUNU ÇOK BAŞARILI BİRİNE TESLİM ETMEYİ DENER Mİ SİZCE? NE DERSİNİZ? ÖYLE BİRİ GELSEKİ CHP NİN BAŞINA DİREK İKTİDAR OLSA VE ÇOK BAŞARILI ZEKİ BİRİ OLSA NASIL OLUR?
@serdar_akdeniz_1983 sana ne içirdilerse aynısından istiyorum. Tek parti dönemi olsaydı iktidar olmanız kesindi :)
@serdar_akdeniz_1983 senin kisi ,,,AÇ TAVUK hesabına dönmüş,,,ya köpek duasına,,,gökten kemik hesabı,,,,
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da feci kaza! Acı haber geldi

Feci kaza! Acı haber geldi

AK Parti'li Fatma Şahin gözyaşlarına boğuldu!

AK Parti'li Şahin gözyaşlarına boğuldu!

İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İstanbul Sancaktepe'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Cemal Kaşıkçı cinayeti için flaş açıklama

Kaşıkçı cinayeti için flaş açıklama: Cesedi...

Sulama kanalına düşen köpek 2 gün sonra kurtarıldı

Sulama kanalına düşen köpek 2 gün sonra kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.