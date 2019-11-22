Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tank palet fabrikası açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de partisinin belediye başkanları toplantısında konuştu. Gündeme dair birçok konuda açıklama yapan Kılıçdaroğlu Sakarya'daki tank palet fabrikasının işletme hakkının devriyle ilgili olarak "Katar Ordusu dediğiniz ordunun arkasında kim var? Sonuna kadar bu konunun takipçisi olacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları:



"SGK raporlarına göre bin liranın altında aylık alanlar var. Gerçeğin önünde kimse engel olarak duramaz, gerçekler acıdır.

800 binden fazla kişi bin liranın altında aylık alıyor 21. yüzyıl Türkiye'sinde.

Yargı bağımsızlığı olmadığı için parası olanın hapisten çıktığı olmayanın hapisten çıkamadığı bir süreci yaşıyoruz. Bu dönemde hukukun üstünlüğü ve adaleti savunmalıyız.

Türkiye Cumhuriyeti devletinde hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Bunu dediğimde bana kızıyorlar. Kişi başına milli geliri 70 bin dolar ülke batmış, kişi başına milli geliri 9 bin dolar olan Türkiye yükselmiş.

TANK PALET FABRİKASI AÇIKLAMASI



Birileri ülkemizin en değerli varlıklarını başka bir ülke veya orduya teslim ediliyorsa buna karşı durmak gerekiyor. Tank palet fabrikasının değeri 20 milyar dolar. Şu anda Katar Ordusu ve BMC'ye bedava verildi. Şu soruyu sordum daha yanıt alamadım; dünyanın herhangi bir yerinde hangi ülkesinde ordusunun fabrikasını para ile veren var mı?