Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK'e: Saat 11.00'de geliyorum

TÜİK, Kasım ayı enflasyon rakamlarını saat 10.00'da açıkladı. Enflasyon verisinin hemen sonrasında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" açıklamasında bulundu.
İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;
TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun @tuikbilgi.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 3, 2021
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