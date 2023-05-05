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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yedinci 'Bay Kemal'in Tahtası' videosu! 'İstanbul'da iki özel endüstri bölgesi kuracağız'

05.05.2023 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bay Kemal’in Tahtası' isimli video paylaşımlarına devam ediyor. Kılıçdaroğlu yeni kampanya videosunu "Türkiye’yi ihya etmeye o kadar hazırız ki, o kadar çok çalıştık ki… Organize Sanat Bölgeleri’ni anlattım." notuyla paylaştı. Kılıçdaroğlu paylaşımında İstanbul'a iki özel endüstri bölgesi kuracaklarını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yedinci 'Bay Kemal'in Tahtası' videosu! 'İstanbul'da iki özel endüstri bölgesi kuracağız'

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bay Kemal'in Tahtası' isimli kampanya videosunun yedincisini yayınladı. Kılıçdaroğlu paylaşımında "İstanbul'da iki özel endüstri bölgesi kuracağız. Birinci bölge sinema ve dizi film şirketlerinin bölgesi olacak. İkinci özel endüstri bölgesinde animasyon ve dijital oyun odaklı şirketler yer alacak." ifadelerini kullandı.

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Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Herkese merhaba. Bu defa bacasız sanayi diye bildiğimiz bir sektöre, kültür, sanat ve eğlence sektörüne dair çok sayıdaki projelerimizden bir tanesini aktaracağım sizlere. Bugün OSB'lerden konuşacağız. Bunlar, bildiğiniz OSB'ler değil. Yani Organize Sanayi Bölgeleri değil, Organize Sanat Bölgelerinden konuşacağız. Evet doğru duydunuz. Kuracağımız Organize Sanat Bölgeleriyle yaratıcı fikirleri dünya piyasasında değere sahip görsel ve dijital ürünlere dönüştüreceğiz. Ülkemizde görsel sanatlar ve eğlence sektörü en verimli, kar marjı en yüksek sektörlerden birisi. Aynı zamanda yerli. Bugün Türkiye'de her yıl dünya standartlarında yaklaşık 200 dizi çekiliyor. Bu diziler, dünyadaki 140 ülkede izlenerek ülkemize 400 milyon dolar gelir sağlıyor. Tüm dünyada pazarın büyüklüğü ise 1 trilyon doların üzerinde. Biz neden kazanmayalım? Güney Kore bunu yaptıysa biz neden yapmayalım? Yapacağız. Bu pastadaki payımızı artıracağız.

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'İSTANBUL'DA İKİ ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ KURACAĞIZ'

Sektörde faaliyet gösteren şirketlerimize finansmanından yer tahsisine, tanıtımından teknoloji desteğine kadar bütün destekleri verecek ve yıllık 5 milyar dolar ihracat hedefi koyacağız. Bu desteği animasyon, sinema, reklamcılık, dizi ve dijital oyun şirketlerine sağlayacağız. Yaratıcı kültür ekonomisini geliştirmek amacıyla İstanbul'da iki özel endüstri bölgesi kuracağız. Birinci bölge sinema ve dizi film şirketlerinin bölgesi olacak. İkinci özel endüstri bölgesinde animasyon ve dijital oyun odaklı şirketler yer alacak. Bu bölgede sektörün ihtiyaç duyduğu teknolojileri geliştirmek ve nitelikli iş gücü yetiştirmek için Dijital Teknolojiler ve Sanatlar Üniversitesi açacağız. Neden Organize Sanat Bölgelerine ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü şirketler ve yaratıcı bireyler arasında bir sinerji sağlarsak tüm sektör büyür. Meğer her bir dizimiz döviz getiren bir fabrika, her reklamcımız bir inovatif bilim insanı kadar katma değer yaratabiliyormuş. Bu fırsat alanını değerlendireceğiz. Aynı zamanda binlerce gencimizi eğiterek görsel sanatlar sektöründe meslek sahibi yapacağız. Hep birlikte kazanacak, hakça bölüşeceğiz. Haydi Türkiye!"


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Kemal Kılıçdaroğlu

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