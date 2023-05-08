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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni video! 'En büyük devrim' diyerek açıkladı

08.05.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı videolara bir yenisi daha eklendi. Son paylaşılan videoda Kılıçdaroğlu, eğitimdeki sorunlara değinerek "Bugün eğitimde yapacağım en büyük devrimi açıklayacağım" dedi. Kılıçdaroğlu, "En önemli reform Milli Eğitim Bakanlığı'nı gerçekten siyasetin etkisinden arındırmaktır" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, "Tüm sorunların farkındayım. Çözümler için de uzun süredir çalışıyorum. Bugün eğitimde yapacağım en büyük devrimi açıklayacağım" diyerek yayınladığı videoda yapacaklarını anlattı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları:

"Uzun bir süredir üzerinde çalıştığım hayati bir mesele. Eğitim meselesi hayatımızın en önemli meselesi. Eğitim sistemimizde son 20 yılın faturası çok ağır oldu. Bu iktidar 8 kez Milli Eğitim Bakanı değiştirdi. Eğitim sistemi tam 17 kez değişti. Sanki yap-boz tahtası.

Tüm sorunların farkındayım. Çözümler için de uzun süredir çalışıyorum. Bugün eğitimde yapacağım en büyük devrimi açıklayacağım.

"EN ÖNEMLİ REFORM MEB'İ GERÇEKTEN SİYASETİN ETKİSİNDEN ARINDIRMAKTIR"

İyi eğitimin en büyük düşmanı siyasettir. Eğitim siyasetle yönetmeye kalkarsan o sistem çöküyor. Onun için en önemli reform Milli Eğitim Bakanlığı'nı gerçekten siyasetin etkisinden arındırmaktır.

Yani eğitimde yapacağım en büyük devrim Milli Eğitim Bakanlığı'nı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası gibi bağımsız bir yapıya dönüştürerek, içine siyasetin asla girmeyeceği bir kurum haline getirmektir.

En iyilerini toplayacağız. Eğitimde kadro oluşturacağız. Hem dünyada hem Türkiye'de çok ses getirmiş Türk eğitimcilerle yapacağız bu işi.

Eğitim politikalarına dokunulmazlığı kanunla güvence altına alacağız. Eğitim fakültelerinin yetkinliğini de artıracağız.

"YEPYENİ BİR MODEL ÜZERİNE ÇALIŞTIK"

Sonuç olarak devlet okulları hızla toparlanacak. Hızla kalite artacak. Özel sektörle rekabet edebilecek bir eğitim niteliği ortaya çıkacak.

Tüm mesleki eğitim sistemini yeniden inşa edeceğiz. Yepyeni bir model üzerine çalıştık. Gençlerimizin mesleki diplomaları tüm dünyada geçerli olacak."


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seçim Kemal Kılıçdaroğlu CHP Millet İttifakı

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