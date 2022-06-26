HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Yunanistan mesajı! 'Şimdi konuşsunlar, iktidara geldiğimizde...'

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Yunanistan mesajı! 'Şimdi konuşsunlar, iktidara geldiğimizde...'

26.06.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yunanistan'ın adaları silahlandırmasıyla ilgili "Şimdi konuşsunlar, iktidara geldiğimizde o adalardaki silahların ne olacağını biz onlara göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Yunanistan mesajı! 'Şimdi konuşsunlar, iktidara geldiğimizde...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yunanistan'ın adaları silahlandırmasıyla ilgili "Şimdi konuşsunlar, iktidara geldiğimizde o adalardaki silahların ne olacağını biz onlara göstereceğiz" İfadelerini kullandı. İsrail'in Mavi Marmara saldırısı ile ilgili olarak Kılıçdaroğlu, "Şehitlerimizin kanı üzerinden İsrail'le pazarlık yapıldı ve bir anlaşma zemini arandı. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bu dava bitmiş bir dava değildir, biz bu davayı kapatmış değiliz" dedi.

"HERKESİN HAKKINI VE HUKUKUNU ARAMAK ZORUNDAYIZ"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2010 yılında İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Mavi Marmara isimli gemiye yaptığı saldırı sırasında hayatını kaybeden Çetin Topçuoğlu'nun ailesini ziyaret etti. Topçuoğlu'nun ailesinin Beykoz'daki evinde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Kılıçdaroğlu: 'Bugüne kadar hiçbir devlet başkanı para dilenmek için yurt dışına gitmedi'Kılıçdaroğlu: 'Bugüne kadar hiçbir devlet başkanı para dilenmek için yurt dışına gitmedi'

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "İktidar olduktan sonra inşallah neler yapacağımızı, haklarını nasıl arayacağımızı, onların yanında olduğumuzu anlatmak için geldik. Mavi Marmara olayını biliyorsunuz, şehitlerimiz var. Şehitlerimizin kanı üzerinden İsrail'le pazarlık yapıldı ve bir anlaşma zemini arandı. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bu dava bitmiş bir dava değildir, biz bu davayı kapatmış değiliz. Herkesin hakkını ve hukukunu aramak zorundayız. Siz kendi vatandaşınızın hakkını hukukunu korumayıp da ne yapacaksınız? O nedenle geldik, oturduk, konuştuk, dertleştik. Olayı anlatan kardeşimiz gözyaşlarını tutamadı. Hala bu acı yaşanıyor. Bunu çözmek zorundayız. Bazı istekleri oldu, o isteklerin de takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.

kilicdaroglu-adalardaki-silahlarin-ne-olacagini-biz-onlara-gosterecegiz_6594_dhaphoto3

YUNANİSTAN MESAJI: ŞİMDİ KONUŞSUNLAR, İKTİDARA GELDİĞİMİZDE...

Yunanistan'ın adaları silahlandırmasına da değinen Kılıçdaroğlu, "İktidar değişecek, iktidar olacağız. Yunan iktidarları bizim Kuvayi Milliyeci olduğumuzu biliyorlar. Bizim hangi gelenekten geldiğimizi, ülkenin çıkarlarını nasıl koruduğumuzu da gayet iyi biliyorlar. Aynı zamanda rahmetli Ecevit'i de rahmetli Erbakan'ı da çok iyi biliyorlar. Şimdi konuşsunlar, iktidara geldiğimizde o adalardaki silahların ne olacağını biz onlara göstereceğiz." dedi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye-ABD hattında kritik görüşmeTürkiye-ABD hattında kritik görüşme
İl sayısı 100'e mi çıkıyor? AK Partili isimden ses getiren açıklamaİl sayısı 100'e mi çıkıyor? AK Partili isimden ses getiren açıklama
Karamollaoğlu'ndan flaş 'idam' açıklamasıKaramollaoğlu'ndan flaş 'idam' açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

Ev sahipleri adeta çıldırdı: ‘Para vereyim çık’

Ev sahipleri adeta çıldırdı: ‘Para vereyim çık’

Ölü sayısı yükseliyor! İspanya Başbakanı'nın açıklaması tepki çekti

Ölü sayısı yükseliyor! İspanya Başbakanı'nın açıklaması tepki çekti

Aykut Erdoğdu'dan Tuba Torun için olay sözler! '50 kişi ile yatmış'

Aykut Erdoğdu'dan Tuba Torun için olay sözler! '50 kişi ile yatmış'

Bodrum'daki sahnesinde müziği kestiler! Bomba anlar

Bodrum'daki sahnesinde müziği kestiler! Bomba anlar

Afgan kadından Türk halkına skandal sözler! Sosyal medya ayağa kalktı

Afgan kadından Türk halkına skandal sözler! Sosyal medya ayağa kalktı

Cami hoparlörlerinden anonslar yapılıyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat, meteoroloji uyardı

Cami hoparlörlerinden anonslar yapılıyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat, meteoroloji uyardı

İlginizi Çekebilir

Ünlü futbolcunun kızından tekne pozu! Bikinisiyle büyüledi

Ünlü futbolcunun kızından tekne pozu! Bikinisiyle büyüledi

Değişmeyen tek şey değişimin kendisi! Haftalık burçlar

Değişmeyen tek şey değişimin kendisi! Haftalık burçlar

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Ölümle burun buruna yolculuk! Saniyeler içinde ortalık karıştı

Ölümle burun buruna yolculuk! Saniyeler içinde ortalık karıştı

Kolon kanserine karşı çelik gibi koruyor! Günde 5 tanesi...

Kolon kanserine karşı çelik gibi koruyor! Günde 5 tanesi...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.