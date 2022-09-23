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Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Benimle misiniz?' çıkışı sonrası İYİ Partililerinden dikkat çeken paylaşımlar: 'Adayım Meral Akşener'

23.09.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yaptığı konuşmasında partililerine "Şunu da artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz?" diyerek seslendi. Kılıçdaroğlu'na Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan destek açıklamaları geldi. CHP liderinin gündem yaratan çıkışı sonrası İYİ Partili isimlerden ise peş peşe dikkat çeken paylaşımlar geldi. Söz konusu paylaşımlar ise Ankara kulislerini hareketlendirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Benimle misiniz?' çıkışı sonrası İYİ Partililerinden dikkat çeken paylaşımlar: 'Adayım Meral Akşener'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili yapmış olduğu çağrı gündem yarattı. Kılıçdaroğlu partililerine "Şunu da artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz?" diyerek seslendi. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine, adaylık için ismi geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan yanıt olarak peş peşe destek paylaşımları geldi.

İYİ PARTİLİLERDEN PEŞ PEŞE "AKŞENER" PAYLAŞIMI

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı sonrası ise İYİ Partili isimler sosyal medyadan dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanı Zekai Kaya, "Benim Cumhurbaşkanı adayım, Sayın Genel Başkanım Meral Akşener‘dir. Tabutu yerde kalsın vefayı unutanın..." paylaşımında bulundu.

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İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı ve Kurucular Kurulu Üyesi Abdullah İlker Sungur ise "LİDER MERAL AKŞENER" paylaşımı yaptı.

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SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında 'Benimle misiniz?' diye sordu! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan yanıt geldiSON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında 'Benimle misiniz?' diye sordu! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan yanıt geldi

İYİ Partili Mehmet Aslan'ın da Akşener'li paylaşımı dikkat çekti. Aslan paylaşımında "Millet ne isterse, sen ne dersen o!" ifadelerine yer verdi.

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Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener İYİ Parti

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