HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığında yeni gelişme! Dört parti 'tamam' dedi, diğerleri çekinceli

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığında yeni gelişme! Dört parti 'tamam' dedi, diğerleri çekinceli

11.02.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı, İYİ Parti lideri Meral Akşener'ın de cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı iddia edilirken, Millet İttifakı cephesindeki diğer aktörlerin tavırları da belli olmaya başladı. Saadet Partisi ve Demokrat Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakarken DEVA ve Gelecek Partisi ise mesafeli...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığında yeni gelişme! Dört parti 'tamam' dedi, diğerleri çekinceli

Erken seçim iddiaları siyaset kulislerinin ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Hükümet seçim için hükümet her fırsatta 2023'ü işaret etse de muhalefetin baskısı sürüyor. Olası bir erken seçime de hazırlıksız olmak istemeyen Millet İttifakı, daha fazla zaman kaybetmeden cumhurbaşkanı adayını netleştirmek istiyor.

KILIÇDAROĞLU ADAYLIK İÇİN HAZIR

Kılıçdaroğlu’nun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanlığı seçimleri için “üç dönem” çıkışı sonrası söylediği, “Erdoğan karşıma çıksın, onu sandıkta göndereyim” sözleri, siyaset kulislerini hareketlendirmiş, İYİ Parti’nin de “Kılıçdaroğlu’nun ya da CHP’nin gösterdiği bir ismin aday olması önünde engel olmayacağı” öğrenilmişti. İYİ Parti’nin bu tutumu sonrasında DP, SP, DEVA ve Gelecek partilerinin nasıl bir tavır izleyeceği merak konusu oldu.

AKŞENER'E YETKİLİ CUMHURBAŞNLIĞI YARDIMCILIĞI

Millet İttifakı'nın en önemli paydaşlarından olan CHP ve İYİ Parti liderlerinin son günlerde daha sık bir araya gelmesi Ankara kulislerinde dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener'in son buluşmasında Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı, Meral Akşener'in başbakan yetkisiyle donatılmış cumhurbaşkanı yardımcısı olması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi. Saadet Partisi ve Demokrat Parti bu anlaşmaya 'evet' derken, ittifaka katılacağı belirtilen DEVA Partili ile Gelecek Partisi'nin çekinceleri olduğu ifade ediliyor.

DEMOKRAT PARTİ: ELİMİZDEN GELENİ YAPARIZ

Cumhuriyet'in haberine göre, SP ve DP kanadı da bu konuda “İYİ Parti gibi düşünüyor.” DP’li yetkililer, “DP, Millet İttifakı’nı destekliyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasında olduğu gibi cumhurbaşkanı adaylığı noktasında da bizim ittifak kanadına güvenimiz tamdır. Ana muhalefet partisi CHP’dir. CHP’nin belirleyeceği bir isim ya da Sayın Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığına DP de destek verecektir. Millet İttifakı’nın belirleyeceği aday her kim olursa olsun DP, Türk siyasetinin önünü açmak için elinden geleni yapacaktır” vurgusunda bulunuyor.

SAADET PARTİSİ: UZLAŞI OLMALI

SP kanadı da bu konuda Millet İttifakı bileşenleriyle “hemfikir olduğunu” belirtiyor. SP’nin en önemli önceliğinin Türkiye’nin normalleşmesi olduğunun altı çizilirken şu görüşler dillendiriliyor: “Türk siyasetinde kutuplaşmalar mevcut ve son bulması gerekiyor. Bu nedenle de SP, daha önce güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasında olduğu gibi Millet İttifakı ile Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da ‘uzlaşı’ içinde hareket edecektir. Dolayısıyla CHP’nin belirleyeceği bir ismin ya da Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmak istemesi normaldir. Her partinin tabii ki programı, hedefi vardır. Asgari ölçüde bazı isteklerden vazgeçmek, birlikteliklerin, uzlaşının gereğidir.”

DEVA VE GELECEK PARTİSİ İSE ÇEKİNCELİ

DEVA ve Gelecek partili yetkililer ise bu konuda “SP ve DP’den farklı düşünüyor” 12 Şubat’ta altı muhalefet partisi liderinin bir araya geleceği anımsatılırken, her iki partinin de o masada “Altı parti arasında koalisyon kurulmasından yana görüşlerini hem CHP lideri Kemal Kılıçdoğlu’na hem de İYİ Parti lideri Meral Akşener’e açıklayacağı” ileri sürülüyor. DEVA ve Gelecek Partisi’nin “Millet İttifakı bileşenleri içinde olmak istemedikleri, 2023 seçimlerinde kendi parti adları ve amblemleriyle yer almayı amaçladıkları” iddia ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Elektrik faturamı ödemeyeceğim" açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu: "Bu hatadan dönülmezse diğer adımları da atacağım""Elektrik faturamı ödemeyeceğim" açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu: "Bu hatadan dönülmezse diğer adımları da atacağım"
Bahçeli'den sert tepki! 'Kuzu kuzu ödeyecek'Bahçeli'den sert tepki! 'Kuzu kuzu ödeyecek'
Halil Falyalı cinayetinde "Söylemez Kardeşler"e gözaltıHalil Falyalı cinayetinde "Söylemez Kardeşler"e gözaltı
Anahtar Kelimeler:
seçim Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener CHP

En Çok Okunan Haberler

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

Adada kıyamet kopmuş! Survivor'da yayınlanmayan kavga görüntüleri

Adada kıyamet kopmuş! Survivor'da yayınlanmayan kavga görüntüleri

Falyalı'nın cenazesinde dikkat çeken 'bayrak' detayı!

Falyalı'nın cenazesinde dikkat çeken 'bayrak' detayı!

Son Dakika: Sivas'ta yolcu otobüsüyle iki TIR çarpıştı! 1 ölü, çok sayıda yaralı... Ekipler sevk edildi

Son Dakika: Sivas'ta yolcu otobüsüyle iki TIR çarpıştı! 1 ölü, çok sayıda yaralı... Ekipler sevk edildi

Kur'an kursunda iğrenç olay! "Çocukların iddiaları korkunç boyutta"

Kur'an kursunda iğrenç olay! "Çocukların iddiaları korkunç boyutta"

ABD devreye girdi 'derhal' uyarısı...

ABD devreye girdi 'derhal' uyarısı...

İlginizi Çekebilir

Ünlü model iş insanını öldürmekle suçlanıyor! "Kocam ölürken yanındaydı..."

Ünlü model iş insanını öldürmekle suçlanıyor! "Kocam ölürken yanındaydı..."

Meriç Erkan itirafı! "Aşk yaşamadık! Allah yoluna girdiyse..."

Meriç Erkan itirafı! "Aşk yaşamadık! Allah yoluna girdiyse..."

Kış aylarında sevdiklerinizi mutlu edecek en güzel hediyeler

Kış aylarında sevdiklerinizi mutlu edecek en güzel hediyeler

Bildiklerinizi unutun! Çok konuşulacak sonuçlar

Bildiklerinizi unutun! Çok konuşulacak sonuçlar

Dr. Mehmet Öz’den zayıflama reçetesi! Suyu böyle içerseniz...

Dr. Mehmet Öz’den zayıflama reçetesi! Suyu böyle içerseniz...

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.