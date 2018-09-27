Kemal Kılıçdaroğlu'nun evi, çıkan yangında kül oldu!

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğduğu Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde meydana geldi. Bazı köylüler, Kılıçdaroğlu'nun evinin hemen arkasında ateş yaktı. Bu sırada kıvılcımlar çevredeki kuru otlara sıçrayınca yangın çıktı.

KILIÇDAROĞLU'NUN EVİ DE KÜL OLDU

Köylülerin tüm çabalarına rağmen yangın kontrol altına alınamadı ve alevler Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğduğu ev ile 3 evi sardı. Olayın bildirilmesiyle Nazımiye Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı bölge sevk edilerek yangına müdahele edildi. Ekiplerin kontrol altına almaya çalıştığı yangında, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğduğu ev ile amcası Mehmet Karabulut ve kuzeni Hasan Karabulut'a ait evler ve eklentileri kül oldu.

İtfaiye ekipleriyle birlikte köye giderek söndürme çalışmalarına katılan Nazımiye Belediye Başkanı CHP'li Cafer Kırmızıçiçek, yangının tüm çabalara rağmen henüz kontrol altına alınamadığını belirterek, Tunceli Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü'nden destek istediklerini söyledi. Kırmızıçiçek, şöyle dedi: