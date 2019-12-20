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Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törendeki protestonun nedeni Canan Kaftancıoğlu'ymuş

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.12.2019 12:22 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağı açılış öncesi elindeki pankart ile sahneye fırlayan kadının, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu protesto etmek istediği öğrenildi. Pankartta ise 'arkadaşıma verdiğiniz sözü tutun' yazdığı kaydedildi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün öğle saatlerinde Şişli Belediyesi “Komşu Masa" açılış törenine katıldı. Şişli Belediyesi önünde gerçekleşen tören öncesi sahneye çıkan bir kadın pankart açmak istedi.

Kadına güvenlik görelileri ve korumalar müdahale etti. Bu sırada yere düşen kadın korumalar ve güvenlik görevlileri tarafından yerden kaldırılarak sahneden çıkarıldı.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NU PROTESTO ETMEK İSTEMİŞ

Nazife O. isimli kadının pankartı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bir arkadaşına iş sözü verdiği ve sözünü tutmadığı için protesto etmek amacıyla açmak istediğini söylediği öğrenildi.

PANKARTTA NE YAZIYORDU?

Pankartta ise 'arkadaşıma verdiğiniz sözü tutun' yazdığı kaydedildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
CHP Kemal Kılıçdaroğlu protesto Canan Kaftancıoğlu

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