Kemal Kılıçdaroğlu’nun korumaları ölümden döndü

Bursa Orhangazi’de bir programa katılacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibinde yer alan iki koruma, 16 NJD 01 plakalı otomobil ile Bursa’dan Orhangazi’ye gitmek için yola çıktı.
Korumalar, Gedelek kavşağını geçtikten 200 metre sonra araçlarını emniyet şeridine park etti.
KAPIYI AÇINCA OLANLAR OLDU
Kılıçdaroğlu’nun koruma ekibinde olduğu öğrenilen sürücü aşağı inmek için kapıyı açtı. Bu esnada aynı yönde ilerleyen İran plakalı TIR otomobilin kapısını biçti.
Koruma aracının arkasında bulunan bir başka otomobile de hasar veren TIR güçlükle durabildi. Koruma aracındaki iki koruma kazayı yara almadan atlattı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. (İHA)
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