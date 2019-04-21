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Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam aracı bu hale geldi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 23:00 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cenaze töreninde uğradığı saldırı sırasında, makam aracı da hasar gördü.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam aracı bu hale geldi!

Kalabalığın tekmelerle vurup taş attığı Kılıçdaroğlu'nun makam aracının camları kırıldı.

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İçinde atılan taşların da bulunduğu araç, CHP Genel Merkezi'nin otoparkına çekildi.

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