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  4. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına haciz kondu! SADAT'tan açıklama geldi: Tüm banka hesapları da dahil

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına haciz kondu! SADAT'tan açıklama geldi: Tüm banka hesapları da dahil

27.12.2024 17:45
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğu dönemde SADAT önünde yaptığı açıklamaların yankıları sürüyor. Kılılçdaroğlu'nun SADAT için özellikle 'paramiliter kuruluş' demesi büyük ses getirmişti. SADAT'tan yapılan açıklamada Kılıçdaroğu'nun mal varlıklarına, bazı davalardaki alacaklarına ve tüm banka hesaplarına icra yoluyla haciz konduğu belirtildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına haciz kondu! SADAT'tan açıklama geldi: Tüm banka hesapları da dahil

Cumhurbaşkanlığı seçimi dönemine damga vuran gelişmelerden biri Kemal Kılıçdaroğlu'nun SADAT çıkışı olmuştu. Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (SADAT) önüne giden Kemal Kılıçdaroğlu burada sert söylemlerde bulunmuştu. Kılıçdaroğlu hakkında açılan davada yeni gelişme yaşandı.

KILIÇDAROĞLU'NA BÜYÜK HACİZ

SADAT'ın yönetim kurulundan yapılan açıklamada "Hukuk Büromuz Kılıçdaroğlu’nun mal varlıklarına, alacaklı olduğu çeşitli davalardaki alacaklarına ve tüm banka hesaplarına icra yoluyla haciz koymuştur" dendi.

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"MAHKUM OLDUĞU TAZMİNAT BEDELİNİ ÖDEMEDİ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2022 seçim döneminde Şirketimiz hakkında tamamı yalan – uydurma ithamlardan oluşan gerçek dışı söylemlerle kendince seçim propagandası yürütmüş, açtığımız davada iddialarını ispatlayamamış, hiçbir belge sunamamıştır. Kılıçdaroğlu, önce Şirketimizin açtığı 1 milyon liralık tazminat davasını Nisan 2023’te, Seçimi ise 1 ay sonra kaybetmiştir. Geçen 1,5 yılı aşkın sürede Kemal Kılıçdaroğlu mahkum olduğu tazminat bedelini ödemeyince, Hukuk Büromuz Kılıçdaroğlu’nun mal varlıklarına, alacaklı olduğu çeşitli davalardaki alacaklarına ve tüm banka hesaplarına icra yoluyla haciz koymuştur."

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KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

13 Mayıs 2022'de yanında bir heyetle SADAT'ın İstanbul merkezine gidip yetkililerle görüşmek isteyen Kılıçdaroğlu içeri alınmamıştı. Bunun üzerine SADAT'ın önünde yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara, kişilere teslim edilmeyecektir. Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Düne kadar Erdoğan'ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi de var. Yani sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tedhiş. Arapça 'terör', 'tedhiş' olarak tanımlanıyor. Türkçesi de 'terör'. Burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Haciz Kemal Kılıçdaroğlu
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