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Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu evleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 15:13 | Son Güncelleme

Kerem Kılıçdaroğlu ve Mine Alşan 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde evleniyor. Kılıçdaroğlu, "Askerden sonra iş bulup evleneceğim" demişti. Nişanlısı Kerem Kılıçdaroğlu'nu yemin töreninde yalnız bırakmamıştı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu evleniyor

Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ve Mine Alşan 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde evleniyor.

Nikah ve kokteyl için dağıtılan davetiyede, düğüne çiçek göndermek isteyenlerin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağış yapması istendi.

'ASKERDEN DÖNEYİM, EVLENECEĞİM' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda askerden dönen Kerem Kılıçdaroğlu, “Herkes gibi ben de askerliğimi yapmak istiyorum. Askerden döndükten sonra iş bulacağım. Ardından da evlilik için gerekli adımları atacağız” demişti.

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Anahtar Kelimeler:
kerem kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Mutluluklar dileriz
Ted üniversitesinde... chp li belediye aldırmış..Hadi biri yalan desin..
Bayağı dikkat çeken bir kararmış. Allah allah nasıl yaa ? Nasıl bir insan evlenebilir ki ? Aklım almıyor. Arkadaşlar sizin aklınız alıyor mu ? Çok ilginç yaa. Aşırı ilginç bi karar. Yani böyle ilginç kararları sık sık haber yapın ki insanlar da bilgilensin.
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