Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu evleniyor

Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ve Mine Alşan 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde evleniyor.

Nikah ve kokteyl için dağıtılan davetiyede, düğüne çiçek göndermek isteyenlerin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağış yapması istendi.

'ASKERDEN DÖNEYİM, EVLENECEĞİM' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda askerden dönen Kerem Kılıçdaroğlu, “Herkes gibi ben de askerliğimi yapmak istiyorum. Askerden döndükten sonra iş bulacağım. Ardından da evlilik için gerekli adımları atacağız” demişti.



