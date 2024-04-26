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Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri gündem olmuştu! Özgür Özel'den yanıt geldi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
26.04.2024 17:47
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e yönelik "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" sözleri gündemde tartışılmaya devam ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında bir yanıt da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Özel, "Biz müzakere de eden mücadele de eden yepyeni, dinamik, sonuç alan bir siyaset için yola çıktık" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri gündem olmuştu! Özgür Özel'den yanıt geldi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" sözleri gündem olmuştu. Bu açıklamaya CHP'nin ardından bir açıklama da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yanıt geldi.

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KILIÇDAROĞLU'NA YANIT

Denizli'de vatandaşlarla buluşan Özel, "Sizlere güç veren, sizlerden güç alan, sokaktan korkmayan, meydandan çekinmeyen, müzakere de eden mücadele de eden yepyeni, dinamik, sonuç alan bir siyaset için yola çıktık" dedi.

Özel'in açıklamasından satır başları:

"Şunu bilin CHP’nin Genel Başkanıyım. Yapacağım her görüşmede, kuracağım her temasta, çıkacağım her kürsüde milletin sesi olacağım. Halkın sesi olacağım. Sizin sesiniz olacağım. Bize inandınız, güvendiniz. Bize sorumluluk verdiniz. Bundan sonra bir büyük mücadele başlıyor. Dün Çorlu tren kazasında, evladını kaybeden annelerin, babaların, gözü yaşlı eşlerin, babasız kalmış evlatların yanındaydık. Pazar günü Ulus’ta atanmayan öğretmenlerle birlikte olacağız. Bundan sonra mağdur ve mazlumun yanında dimdik duracağız. Yakında ilan edeceğimiz emekli mitingiyle emeklilerin sesini duyuracağız. Siz oyunuzu attınız, göreviniz tamam, bundan sonra bekleyin, böyle bir şey yok. Bundan sonra bu ülkeyi kurtarmak için bize de hepimize de hepinize de önemli görevler düşüyor. Bugün burada olduğu gibi bundan sonra nereye çağrılırsak, hangi eyleme, hangi mitinge, hangi yürüyüşe çağrılırsak, oraya koşalım. Destek olalım. Hakkımızı söke söke alalım. Sizlere güç veren, sizlerden güç alan, sokaktan korkmayan, meydandan çekinmeyen, müzakere de eden mücadele de eden yepyeni, dinamik, sonuç alan bir siyaset için yola çıktık. Beraber miyiz? Bir kez daha söylüyorum. Bu ülkeyi seviyoruz. Sizleri seviyoruz. Beni seviyor musunuz? Beni seven arkamdan gelsin. Seçimden önce oy için söylemedik ama seçimi o güzel oylarınızla kazandık. Şimdi buradan, seçimden sonraki ilk büyük mitingimizde, Denizli’ye, belediyeye kahve içmeye gelip, burayı mitinge çeviren, ayrılan alana sığmayıp bir o kadar da arkada toplanan, dört bir yandan bize seslenen sizlere şunu söylüyorum, bizim ittifakımız siyasi parti ittifakı değildir. Bizim ittifakımız bir araya gelmiş, milletin canı yanarken, açlıktan kıvranırken, onları duymayan cumhur ittifakı değildir. Bizim ittifakımız adını memleketimizden, renklerini ay yıldızlı al bayrağımızdan alan Türkiye ittifakıdır. Kırmızı, beyaz, en büyük Türkiye. Türkiye ittifakı kazanacak, Türkiye kazanacak. Memleketimizi seviyoruz, sizlere güveniyoruz.”

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Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP
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