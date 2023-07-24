Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzüne bakarak söyledi: 'Size bu aklı veren dostunuz kim ise düşmana gerek yok'

CHP'de PM toplantısı gerçekleştirildi. Merak edilen toplantıyla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Zoom toplantısından, Ümit Özdağ ile gizli protokole kadar birçok konu hakkında konuşulan toplantıda parti içinde bir trol aklın hakim olmaya başladığı öne sürüldü. Halk TV ile olan sözleşme iptalinin bu kapsamda olduğu aktarılarak Kılıçdaroğlu'na "Size bu aklı veren dostunuz kim ise düşmana gerek yok" eleştirisinde bulunulduğu ifade edildi.

Canlı yayında CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova toplantının detaylarını açıkladı. İşte o toplantıyla ilgili merak edilenler:

ZOOM TOPLANTISI

"O toplantıyı eleştirenler, 'Grup başkanı ve grup başkanvekilinin yer alması bir etik sorun' diyenler oldu. Ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bunu toplantıda bir kez daha söylediği ifade ediliyor.

Ama o toplantıya katılanların çoğu, esasen bu toplantının kaydedilmesi, sızdırılması ve usule uygun olmayan bir delil niteliği olmasına rağmen sosyal demokrat bir partide konuşulmasını eleştirdiği ifade ediliyor. 'Oturup konuşmak suç mu? Bunun ahlak ile ne ilgisi var?' gibi çıkış yapanlar vardı.

KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ

Onun dışında Sezgin Tanrıkulu, Burhan Şenatalar gibi isimlerin Kemal Kılıçdaroğlu'na, 'Yayında size bu konu sorulduğunda arkadaşlar partiyi konuşmuşlar. Kaydedilmesi ve servis edilmesini kınamanız gerekirdi' diye eleştiride bulunduğu da parti kulislerine yansıdı.

"SİZE BU AKLI VEREN DOSTUNUZ KİM İSE DÜŞMANA GEREK YOK"

Daha da tepkili olanların ise Kemal Kılıçdaroğlu'na parti içinde bir trol aklın hakim olmaya başladığını öne sürüp, 'Buna teslim olmayın' çağrısı yaptığı da ifade ediliyor. Hatta Halk TV ile sözleşmenin feshi de bu kapsamda konuşuldu. 'Size bu aklı veren dostunuz kim ise düşmana gerek yok' çıkışını yapanlar bulunduğu söyleniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday listeleri için 'Arkadaşlara güvendim, onlar hazırladı' demesi de PM gündeminde tartışmalı konulardan biriydi. Bir yüzleşme yaşandı diyebilirim. Seçim dönemi adaylar Bülent Tezcan, Onursal Adıgüzel, Muharrem Erkek, Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı, Veli Ağbaba, Engin Özkoç ve Selin Sayek Böke'den oluşturulan 8 kişilik komisyon tarafından incelenmişti. İşte PM toplantısında o 8 üyenin 6'sı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine tepki gösterdiğini öğrendim.

'Son gece geldiniz, 39 ismi getirdiniz. O listelere biz isyan ettik. Bir sürü arkadaşımızı koyamıyoruz dedik. Söylediğiniz herkes teker teker yazılmadı mı?' sorusunu yönelttiler. 'Eş, dost, danışman aday yazıldı' eleştirileri için de 'Vekil yapılan danışmanlar sizin danışmanlarınız' denerek, 'Deniz Demir, Okan Konuralp üzerinden örnek verenler oldu' deniyor. Buna karşılık CHP liderinin 'Ben 600 kişiyi birden nasıl belirleyeyim? Listeleri onlar yaptı' görüşünü bir kez daha dile getirdiği ifade ediliyor. Seçim ile ilgili eleştirilere de bugüne kadar yaptığı açıklamalara benzer yanıtlar verdiği ifade ediliyor. 'Tüzük değişikliği ile ilgili çok önemli şeyler yapacağız. Siz bile hayret edeceksiniz' mesajını verdiği belirtiliyor. Genel başkanlık konusunda, 'Meraklısı değilim. Ben de yoruldum ama fırtınada gemi terk edilmez, limana yaklaştırmak gerekir' mesajını yinelediği vurgulanıyor.

ÜMİT ÖZDAĞ İLE GİZLİ PROTOKOL

Ümit Özdağ ile protokol konusunda ise verilen bakanlıkların CHP payına düşenler olduğunu söylediğini öğrendim ki bu daha da büyük tepki çekti parti içinde. 'Bize düşen bakanlıkların yarısının da gizli protokol ile verilmesi ayıplı bir şey ve sorunlu' diyen olmuş. Kılıçdaroğlu süreçle ilgili, 'Sorumluluğu üstüme alıyorum' diyerek tepkileri yanıtladı.

KILIÇDAROĞLU O İSİM İÇİN 'MYK'YA GELMESİN' DEDİ

Gökhan Günaydın için 'MYK'ya gelmesin' dedi. Ancak CHP tüzüğü gereği grup başkanvekilleri oy hakkı olmadan katılabiliyor. 'Bunun engellenmesi mümkün değil' deniyor. Nitekim Gökhan Günaydın da 'Ben katılırım' diyor. Bu nedenle bugün MYK yapılmıyor. 'Mesele aşılmadan yapılacak bir MYK toplantısında sıkıntı olabileceği' öngörüsü ile konuşularak bu meselenin aşılması hedefleniyor. Ne şekilde aşılacağı ise şu an belirsiz.

ÖZGÜR ÖZEL'İN İSTİFASINI İSTEDİ Mİ?

Özgür Özel'in istifasını istedi mi veya oturup iki isim konuştu mu? Benim edindiğim bilgilere göre hayır. 'Henüz aralarında son gelişmeler sonrası bir diyalog olmadığı' söyleniyor. Ama zaten açıkladı Özgür Özel, istifa etmeyecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kapalı toplantılarda Meclis açıldıktan sonra gelecek olan bütçe için 'Ben Özgür Özel'e de söyledim. Kolay geçirmeyeceğiz, dirençli bir muhalefet sergilemeliyiz. Özgür Bey tecrübeli' diyerek mesaj verdiği, buradan yola çıkarak 'Özgür Özel ile devam edeceği' yorumlarını yapanlar da var."

