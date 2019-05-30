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Kemal Kılıçdaroğlu, olimpiyat ve dünya şampiyonu bir grup sporcuyla bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.05.2019 19:40 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olimpiyat ve dünya şampiyonu bir grup sporcuyla Parti Genel Merkezindeki makamında bir araya geldi.Bir grup eski milli takım sporcu, koleksiyon değerindeki Milli takım formasını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hediye etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, olimpiyat ve dünya şampiyonu bir grup sporcuyla bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olimpiyat ve dünya şampiyonu bir grup sporcuyla Parti Genel Merkezindeki makamında bir araya geldi.
Bir grup eski milli takım sporcu, koleksiyon değerindeki Milli takım formasını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hediye etti. Görüşmeye eski milli takım sporcularından, Güreş Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir, Halter Olimpiyat Şampiyonu Taner Sağır, Halter Olimpiyat Şampiyonu Nurcan Taylan, Halter Olimpiyat Üçüncüsü Sedat Artunç, Halter Dünya Şampiyonu Ekrem Celil, Halter Dünya Şampiyonu Hafız Süleymanoğlu, Atlet Muharrem Dalkılıç, Halter Milli Takım Antrenörü Ömer Öztürk katıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu’na Spordan Sorumlu Başdanışmanı Kenan Nuhut da eşlik etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, olimpiyat ve dünya şampiyonu bir grup sporcuyla bir araya geldi

Kemal Kılıçdaroğlu, olimpiyat ve dünya şampiyonu bir grup sporcuyla bir araya geldi

Kemal Kılıçdaroğlu, olimpiyat ve dünya şampiyonu bir grup sporcuyla bir araya geldi

Kemal Kılıçdaroğlu, olimpiyat ve dünya şampiyonu bir grup sporcuyla bir araya geldi

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