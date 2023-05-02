Kemal Kılıçdaroğlu, 'Özel ekonomi bölgesi ilan edeceğiz' diyerek duyurdu: Olağanüstü yatırımlar olacak

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine az bir süre kaldı. Siyasilerin programları da yoğunlaştı. Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Ağrı'da vatandaşlarla buluştu. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Gençler işsizliği de biliyorum. Onu da çözeceğim. Buraları Erzurum merkezli olmak üzere özel ekonomi bölgesi ilan edeceğiz, olağanüstü yatırımlar olacak" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları:

"Bu ülkeye, hak ve hukuku getireceğim. Biz neden bir değişim istiyoruz? Asıl darbeyi siz yapıyorsunuz. Bu ülke çok çekti. Bir kentin genci sokakta gülerek gezemiyorsa bir sorun vardır.

"418 MİLYAR DOLARI SON KURUŞUNA KADAR GETİRECEĞİM"

Eğer bu bereketli topraklarda hayvancılık ve tarımı öldürüyorsanız, senin ne işin var Güney Amerika'da... Gel Ağrı'nın bereketli ovalarını gör. Kaçırdıkları 418 milyar doları son kuruşuna kadar getireceğim. Birileri paraları alacak, gökdelen dikecekler, çiftlik alacaklar, bunu yemezler. Kul hakkı yemedim, yedirmeyeceğim ama onlar bunu diyemiyorlar. Kim söylüyor, Bay Kemal söylüyor.

Geziyorlar yine Kemal Kılıçdaroğlu gelirse sosyal yardımları kesecek diyorlar, niye keseyim? Türkiye'de malı onlar götürdüler, sefaleti vatandaş çekiyor.

Hanımlar bakınız, Aile Destekleri Sigortasını getireceğim. Kadınlar için bankada hesap açacağız. Sizin bütün ekonomik durumunuz hesaplanacak ve asgari ücretten az olmamak kaydıyla para yatırılacak.

"BÜTÜN ÇİFTÇİLERE ELEKTRİĞİ BEDAVA DAĞITACAĞIZ"

Halkın iradesiyle geleceğiz. Size şükran borçluyum. Elektrik sıkıntılarını da biliyorum. Bütün çiftçilere elektriği bedava dağıtacağız. Bir değişime hazır mısınız? Türkiye'ye hak ve hukuku getirmeye hazır mısınız? Adaleti getirmeye hazır mısınız? Benim de size sözüm olsun; hiçbir kimseyi ayırmadan çalışacağım. Herkesin kimliğine herkes saygı duyacak.

"ÖZEL EKONOMİ BÖLGESİ İLAN EDECEĞİZ"

Gençler işsizliği de biliyorum. Onu da çözeceğim. Buraları Erzurum merkezli olmak üzere özel ekonomi bölgesi ilan edeceğiz, olağanüstü yatırımlar olacak. Şuna inanmanızı isterim, söz veriyorum sizin için çalışacağım. Söz veriyorum herkes kimliğiyle şeref duyacak."

İMAMOĞLU: BUNU BİR ALLAH'IN KULUNA ANLATAMAZSIN, NASIL YOK?

İmamoğlu'nun açıklamasından satır başları:

"Bu şehrin problemleri beni çok üzdü. 21 yıllık Türkiye'yi yöneten bir iktidarın döneminde Ağrı'nın bir atık su tesisi yoksa bunu bir Allah'ın kuluna anlatamazsın. Nasıl atık su tesisi yok. Buranın insanının sağlığını bu kadar tehdit edebilir misiniz? 21 yıllık iktidarın yapacaklarına inanmayın. Biz yapacağız.

Bakın her şehri, kendi coğrafi özellikleriyle değerlendirerek eksik ne ise giderme konusunda çalışmalar yapacağız. Şu anda Türkiye'nin yoksulluğundan bahsettim. Şimdi bakın, bu kadar maliyeti yüksek dönemde Ağrı, işsizliğin çok yüksek olduğu şehirler arasında. Asgari ücretle dahi iş bulunamıyor. Çalışanların asgari ücretin altında çalıştığını biliyoruz. İki hamlemiz olacak. Sizin bugünkü ihtiyacı olan vatandaşımızın, ihtiyacını gidermek sorumluluğumuz. Evinde aşı yoksa, tenceresi kaynamıyorsa bu bizim sorumluluğumuz. İstanbul'da sorumluluğumuz neyse burada da o.

"LÜTÜF DEĞİL SENİN HAKKIN"

Bir vatandaşımızın sorununu çözerken alan el veren eli görmeyecek. Eğer Ağrı'da bir çocuk yatağa aç giriyorsa, yoksulluk varsa sosyal devlet bunu karşılamak zorunda. Seni işsiz bırakmışsa senin eksiliğini tamamlamak zorunda. Devletimizin yaptığı bir lütuf değildir senin hakkındır. Senin hakkını sana veriyor. Dolayısıyla çıkar birisi der ki; Bunlar gelirse yardımlarınız kesilecek. Hayır, sosyal yardımları en yüksek seviyeye çıkaracağız. İstanbul'da yaptı burada da yapacağız.

İstanbul'da süt dağıtıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı dedi ki, 'Süt dağıtacaktınız, nerede' dedi. Evet, biz çıkıp göstere göstere süt dağıtmıyoruz, göstermeden veriyoruz. Devletin bir görevlisi çıkar adı ne ise, 'Bunlar gelecek yardım kesilecek' diyorsa inanma. Sizi köşeye sıkıştırıyorsa inanma.

Soğan bile fakirin sofrasına gelemiyor. Bu memleketin insanını yeteneklerini ben biliyorum. İstanbul'da Ağrılı iş insanı, eğitimci dostlarım var. Memleketimin her insanının yeteneğini biliyorum. Yeter ki ona hak, hukuk, adalet ve eşitlik ver.

"SİZLERDEN MİLLET İTTİFAKI'NA DESTEK İSTİYORUZ"

Bu seçim bir parti seçimi değil. Bu seçim eşitliğin, hukukun seçimi. Biz diyoruz ki, Millet İttifakı'nı seçtiğiniz takdirde; bizim ekipte güçlü liderler var. Sizlerden 13'üncü Cumhurbaşkanımıza oy vermenizi istiyoruz. Sizlerden Millet İttifakı'na destek olmanızı istiyoruz.

Bu coğrafyada yaşanan sıkıntıları biliyoruz. Size söz, biz 15 Mayıs'tan sonra biz Ağrı'yı çok ziyaret edeceğiz. Atacağımız temeller, başlatacağımız tesisler için ziyaret edeceğiz. Ağrı'da işsizliği en aza indirmeye geleceğiz. 14 Mayıs'a çok az kaldı. 14 Mayıs'a kadar herkesle konuşun, bu bir parti seçimi değil. Kılıçdaroğlu'na sonsuz desteğinizi, sandık güvenliğine destek istiyoruz. Tek bir oya bile sıkıntı gelmesini istemiyoruz."



