Kemal Kılıçdaroğlu: Sabaha bırakır giderim!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, “Değişebilir. Hangi gerekçeyle genel başkanı değiştireceğiz? Bir ideolojik felsefe olması lazım. Bana bir felsefi derinlik gösterebilirseniz ben bırakın kurultay yapmayı vallahi yarın sabah giderim. Burada kalayım diye bir hastalığım yok” dediği belirtildi. Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun şu değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi:

"TASFİYE EDİLSİNLER"



Aday gösterilmeyenler bir takım kırgınlıklar yaşayabilir ama bazen partinin aleyhine çalışıyorlar. Kendi çıkarlarını partinin çıkarlarının üzerine çıkarıyorlar. Bu tartışmalar ideoloji kaybından oluyor. Bu kişilerin partiden tasfiye edilmesi lazım. Partide dava adamı olan kişilerin olması lazım.

"KAVGA DOĞRU DEĞİL"



Hiçbir genel başkan baki değil. Umutsuzluğu kırgınlığı giderebiliriz, yeter ki kararlı yolumuza devam edelim. Partide kavga doğru değil kavgayı sürdürmek de doğru değil.

"İŞ YAPAN YOK"



Hepimiz birbirimizi eleştiriyoruz ama iş yapmıyoruz. Mangalda kül bırakmıyoruz ama ortada hiçbir şey yok.