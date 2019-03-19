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"Kemal Kılıçdaroğlu siyasi ahlaktan söz edemez"

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2019 15:47 | Son Güncelleme

Bodrum Belediye Belediye Başkanı ve DP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Kocadon: - "Kemal Kılıçdaroğlu siyasi ahlaktan söz edemez. Siyasi ahlaktan söz edemeyeceği yerlerden bir tanesi de Bodrum'dur" - "Muğla'da CHP'nin seçim kazanma ya da kaybetme gibi bir endişesi yok. Tek endişeleri, seçimden sonraki kurultayda koltuğa kimin oturacağı, o koltuğa oturanın belirleyeceği milletvekilleri" - "Beceriksizliklerini bizleri suçlayarak örtmeye çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu Bodrum Belediye Başkanı adayını sahneye çağırırken, "Gel Ahmet" cümlesini kurdu. En son 'Gel Muharrem' dediğinde adamın başına gelmeyen kalmadı"

Bodrum Belediye Başkanı ve Demokrat Parti (DP) Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Kocadon, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunarak, "Siyasi ahlaktan söz edemeyeceği yerlerden bir tanesi de Bodrum’dur. Sen siyasi ahlaktan söz ediyorsan, Bodrum Belediye Başkanı adayı yaptığın adamın arkasında dur. Ya da çıksın, basına beni niçin aday yapmadıklarını anlatsınlar." dedi.

Kocadon, Marmaris Yat Limanı'nda bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Muğla'da ilçelerin gösterdiği gelişime kent merkezinin ayak uyduramadığını belirtti.

Bodrum Belediye Başkanlığı için aday olmadığını ancak bunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istediğini aktaran Kocadon, büyükşehirle ilgili sorunların bulunduğunu ve bunu bir dosya ile Kılıçdaroğlu'na ilettiğini bildirdi.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nun bu sorunları halledeceği sözünü verdiğini, Bodrum Belediye Başkanlığı adaylığını kabul etmesini rica ettiğini anlatan Kocadon, "Ben de kabul ettim. Biz siyasi terbiyeyi rahmetli Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'den aldık. Bizde lidere güvenmek, inanmak vardır. El sıkıştık biz. Maalesef verdikleri sözleri tutamadılar. Bodrum'a aday olmak için herhangi bir dilekçem ya da açıklamamam olmadı. Kendileri aday ettiler. Kendi aday ettiklerinin arkasında durmayan bir genel merkez ve genel başkan. Parti koridorlarında belediye başkanlıklarını farklı boyutlara taşıyan, 'Seç beni, seçtireyim seni' zihniyetiyle atanmış adaylardan başka bir şey yok. Bunun en güzel örneği Muğla'dır. Bugün Muğla'da CHP'nin seçim kazanma ya da kaybetme gibi bir endişesi yok. Tek endişeleri seçimden sonraki kurultayda koltuğa kimin oturacağı, o koltuğa oturanın belirleyeceği milletvekilleri." diye konuştu.

- "Adamın başına gelmeyen kalmadı"

Kocadon, Muğla Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının saldırıları nedeniyle maaş ödeyemeyecek duruma getirildiklerini savunarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Buna isyan ettiğimiz, dik durduğumuz ve kendilerinden talimat almadığımız için bizi devre dışı bıraktılar. Muğla demokrat insanların yaşadığı bir bölgedir. Kendileri tabanını kaybettikleri için Anadolu’dan çekile çekile, Adnan Menderes, Süleyman Demirel'in tabanını oluşturan Ege'ye çekildiler. CHP ana muhalefet görevini Türkiye'de yapamamaktadır. Muğla'dan bu seçimde ana muhalefet Demokratik Parti çıkacak. Şapkamı koysam, seçilirim devri bitti. Artık insanlarımız bilinçli oy kullanıyor. Bizleri yatırımları engellemekle suçluyorlar. Bizler yatırım yapmalarına engel olmadık. Bunlar külliyen yalan. Beceriksizliklerini bizleri suçlayarak örtmeye çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu Bodrum Belediye Başkanı adayını sahneye çağırırken, 'Gel Ahmet' cümlesini kurdu. En son 'Gel Muharrem' dediğinde adamın başına gelmeyen kalmadı. Kemal Kılıçdaroğlu siyasi ahlaktan söz edemez. Siyasi ahlaktan söz edemeyeceği yerlerden bir tanesi de Bodrum’dur. Sen siyasi ahlaktan söz ediyorsan, Bodrum Belediye Başkanı Adayı yaptığın adamın arkasında dur. Ya da çıksın, basına beni niçin aday yapmadıklarını anlatsınlar."

Basın toplantısının ardından Kocadon ve ekibi Marmaris'in mahallelerinde seçim çalışmasına devam etti.

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