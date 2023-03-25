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Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan paylaştı! Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan ile bir araya geldi: Yanıbaşımdan ayırmayacağım

25.03.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, helikopter kazasında hayatını kaybeden eski BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan ile bir araya geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Allah bana ömür verdiği sürece, rahmetlinin sevgili oğlu Fatih Furkan'ı yanıbaşımdan ayırmayacağım" ifadelerine yer verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan paylaştı! Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan ile bir araya geldi: Yanıbaşımdan ayırmayacağım

Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda helikopter kazasında hayatını kaybeden eski BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan'ı makamında ağırladığı bir fotoğrafa yer verdi.

"SORUŞTURMAYI BİRLİKTE SONUCA VARDIRACAĞIZ"

"Allah bana ömür verdiği sürece, rahmetlinin sevgili oğlu Fatih Furkan, yanıbaşımdan ayırmayacağım" diyen Kılıçdaroğlu şunları ifade etti:

"Muhsin Yazıcıoğlu’nu vefatının 14. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Allah bana ömür verdiği sürece, rahmetlinin sevgili oğlu Fatih Furkan, yanıbaşımdan ayırmayacağım diğer bir yol arkadaşımdır. Merhum Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmayı birlikte sonuca vardıracağız."

"SİNAN ATEŞ'İN HESABINI BERABER SORACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, 2 gün önce de Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i makamında ağırladığı kareyi sosyal medyadan paylaşmıştı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Bugün rahmetli Sinan Ateş’in eşi sevgili kızım Ayşe Ateş beni ziyaret etti. Sadece şunu söyleyeceğim: Allah bana ömür verdiği sürece, onu yanıbaşımdan ayırmayacağım, benim yol arkadaşımdır. Sinan Ateş’in hesabını beraber soracağız."


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