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Kemal Kılıçdaroğlu “Tarım Çalıştayı” için geliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.10.2019 10:41 | Son Güncelleme

Urla Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tarım Orman İş Sendikası iş birliğiyle Urla’da “Tarım Çalıştayı” yapılacak.

Urla Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tarım Orman İş Sendikası iş birliğiyle Urla’da “Tarım Çalıştayı” yapılacak. Düzenlenen çalıştaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak. Urla Belediye Başkan Oğuz, “Düzenlenecek çalıştay ülkemizin kırsal kalkınma vizyonuna yön verecektir” dedi.
1-3 Kasım tarihleri arasında İzmir Urla’nın ev sahipliğinde “Kırsalda Üretim ve İstihdam Temelli” çalıştay düzenlenecek. Kırsal kalkınmanın öneminin vurgulanacağı çalıştayın ilk gününde yapılan tartışmaların ve konuşmaların ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, durum değerlendirmesi yapacak. İkinci ve üçüncü günlerde ise grup çalışmaları ve tartışmalarının ardından sonuç bildirisi okunacak.

“Urla’da tarımı canlandırıyoruz”
Üç gün boyunca sürecek olan çalıştayın çok önemli olduğunu vurgulayan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun kentimize gelip düzenlediğimiz çalıştayda yer alacak olması bizim için gurur verici. Urla’mız bir tarım kentidir. Her geçen gün ilçemizde tarım dikim alanlarımız artmaktadır. Geçmişte geçim kaynağının büyük kısmının tarımdan elde edildiği kentimizde tarımı, üretimi tekrardan canlandırıyoruz. Bu kapsamda birçok çalışmamız var. Biz yerel yöneticiler olarak ülkemizde kalkınmanın her zaman kırsaldan gelişeceği inancındayız” diye konuştu.

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