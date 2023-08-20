Kemal Kılıçdaroğlu: 'Tek kişi kalsam bile bunun mücadelesini vereceğim'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sincan'ın Çokören Mahallesi'ne ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu, mevsimlik tarım işçileri ve çiftçilerle bir araya geldi. İşçilerin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, ardından da köy konağında mahalle sakinleriyle buluştu. Kılıçdaroğlu, üreticilerin ve tüketicilerin mağdur edildiğini belirterek, "Market buradan 35 kilometre. Burada 4,5 lira olan soğan 35 kilometre sonra nasıl 24-25 lira oluyor? Üretici mağdur. Gidip marketten alışveriş yapan da mağdur. Siyaset, kendi ülkesine kendi insanına sahip çıkmak demektir. Kendi ülkesinin çıkarlarını savunmak demektir. Eğer siyaseti böyle yapmazsak Türkiye geriye gider. Yazıktır, günahtır. Konya'dan küçük Hollanda'nın yıllık tarım ürünü ihracatı 180 milyar doların üzerinde. Asıl hedef herkesin ürettiği, alın terinin değerli olduğu, köylünün de bu milletin efendisi olduğu bir süreci yeniden inşa etmek" diye konuştu.

"TEK KİŞİ KALSAM BİLE BUNUN MÜCADELESİNİ VERECEĞİM"

Kılıçdaroğlu, bir vatandaşın Adalet Yürüyüşü'nü hatırlatması üzerine, "400 kilometrelik yolu adalet için yürüdüm. Çünkü, yüce Yaradan dünyayı adalet üzerine inşa etmiştir. Tüyü bitmemiş bir yetim için işsiz kalan bir genç için adaleti savunuyorum. Mevlana, 'Adalet kutup yıldızı gibidir. Yerinde sabit durur; ama bütün kainat onun etrafında döner' der. Adaletsiz bir dünya olmaz. Bütün peygamberlerin temel görevi adaleti ve ahlakı savunmaktır. Hep beraber adaleti savunacağız. Adaleti savunmak, güneşin sıcağında tarlada çalışıp onun hakkını teslim almaktır. Burada soğan 4,5 lira, 30 kilometre ilerde 24 liraysa burada bir adaletsizlik var demektir. Tek kişi kalsam bile bunun mücadelesini vereceğim. Verdiğim mücadele bir hak mücadelesidir. Hak mücadelesini sağlayacağız" dedi.

Kaynak: DHA

